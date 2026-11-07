120 vận động viên tham gia Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ

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Ngày 7/11, tại sân Pickleball Kim Đức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2026. Giải đấu thu hút 120 vận động viên đến từ 21 đoàn trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài.
Các vận động viên thi đấu 2 nội dung (đôi nam, đôi nữ) ở 4 nhóm tuổi, gồm: 12 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu nhiệt tình và quyết tâm cao, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp trong từng nội dung thi đấu.
Các vận động viên trẻ cống hiến nhiều trận đấu hấp hẫn.
Giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp đánh giá chất lượng phong trào Pickleball trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu, triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, góp phần xây dựng lực lượng vận động viên trẻ cho thể thao thành tích cao của tỉnh.
Giải đấu cũng góp phần khích lệ phong trào tập luyện Pickleball trong thanh thiếu niên, thúc đẩy môn thể thao này ngày càng phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các vận động viên xuất sắc lứa tuổi U12.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 7 bộ huy chương ở 2 nội dung đôi nam và đôi nữ cho các vận động viên từng nhóm tuổi.
Tạ Thanh
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