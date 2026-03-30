Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

19/152 Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 353-QĐ/TU về xếp loại chất lượng Đảng bộ, cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2025.

Theo đó, trong số 152 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 19 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 151 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng 15 cơ quan, tập thể lãnh đạo cấp tỉnh có 3 cơ quan, tập thể lãnh đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 12 cơ quan, tập thể lãnh đạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng đối với 672 đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 93 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 578 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí Hoàn thành nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng đối với 35 đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia quản lý có 9 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc xếp loại chất lượng Đảng bộ, cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2025 được thực hiện căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW ngày 31/10/2025 về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 78-QĐ/TU ngày 21/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ.

Dương Liễu


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Lãnh đạo Đảng bộ tập thể hoàn thành nhiệm vụ Chất lượng Ban thường vụ tỉnh ủy UBND tỉnh Xuất sắc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long