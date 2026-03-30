19/152 Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 353-QĐ/TU về xếp loại chất lượng Đảng bộ, cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2025.

Theo đó, trong số 152 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 19 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 151 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng 15 cơ quan, tập thể lãnh đạo cấp tỉnh có 3 cơ quan, tập thể lãnh đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 12 cơ quan, tập thể lãnh đạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng đối với 672 đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 93 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 578 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí Hoàn thành nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng đối với 35 đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia quản lý có 9 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc xếp loại chất lượng Đảng bộ, cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2025 được thực hiện căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW ngày 31/10/2025 về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 78-QĐ/TU ngày 21/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ.

