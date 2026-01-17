3 hỗn hợp xông hơi giảm nghẹt mũi và đau họng

Ô nhiễm không khí và thời tiết lạnh khiến số ca nghẹt mũi, đau họng, ho, cảm lạnh gia tăng. Xông hơi bằng thảo dược tự nhiên là giải pháp đơn giản giúp thông xoang, làm dịu cổ họng và hỗ trợ đường hô hấp.

Các hỗn hợp xông hơi từ thảo dược được Ayurveda (Ấn Độ) khuyến nghị có thể giúp thông xoang, làm dịu cổ họng và mang lại cảm giác thư giãn tinh thần. Thay vì vội vàng dùng thuốc khi xuất hiện các triệu chứng như cảm lạnh, ho hay nghẹt mũi, nhiều người có thể thử áp dụng những phương pháp xông hơi đơn giản tại nhà để hỗ trợ hô hấp, giúp cơ thể dễ thở hơn và cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn trong điều kiện thời tiết và môi trường bất lợi.

Dưới đây là 3 hỗn hợp xông hơi Ayurveda có thể để áp dụng tại nhà:

1. Xông hơi bằng nước lá húng quế + hạt thì là Ai Cập

Tốt nhất cho: Cảm lạnh, ho và nghẹt mũi.

Cách thực hiện

- 7–8 lá húng quế (Tulsi).

- 1 thìa cà phê hạt thì là Ai Cập (Ajwain).

- Một nhúm muối hột 2–3 giọt tinh dầu khuynh diệp.

Tất cả nguyên liệu được đun sôi trong nước, trùm khăn kín đầu và hít thở sâu trong 5–8 phút.

Lợi ích: Hỗn hợp này giúp giúp làm tan chất nhầy và giảm tắc nghẽn. Lá húng quế giàu các tinh dầu như eugenol, camphene và cineole, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và long đờm, hỗ trợ giảm đau họng và nghẹt mũi... hỗ trợ hô hấp thông thoáng hơn.

Lá húng quế hỗ trợ giảm đau họng và nghẹt mũi

2. Xông hơi bằng nước nguyệt quế + hạt thì là Ai Cập

Tốt nhất cho: Giảm triệu chứng tắc nghẽn khi nhiễm virus.

Cách thực hiện

- 1 thìa cà phê hạt thì là Ai Cập (Ajwain).

- 1 lá nguyệt quế.

- Một nhúm tiêu đen.

- Đun sôi hỗn hợp và hít hơi nước trực tiếp.

Lợi ích:Hơi nước từ thì là Ai Cập được đánh giá là có tác dụng mạnh, giúp làm thông nhanh đường thở bị tắc nghẽn chỉ trong vài phút. Dung dịch này giúp làm tan chất nhầy và giảm khó thở. Hoạt chất thymol trong hạt thì là Ai Cập có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giãn phế quản, hỗ trợ hiệu quả trong các trường hợp ho, cảm lạnh, hen suyễn và viêm phế quản.

3. Xông hơi bằng nước đinh hương – gừng – thảo mộc

Cây và vị thuốc đinh hương.

Tốt nhất cho: Đau họng, ho khan và mệt mỏi.

Cách thực hiện

- 3–4 tép đinh hương.

- 1 miếng gừng tươi dài khoảng 2,5 cm.

- Vài lá húng quế hoặc bạc hà.

- Đun sôi và xông hơi trong khoảng 5 phút.

Lợi ích: Sự kết hợp giữa hơi ấm của đinh hương và năng lượng của gừng được xem là một "liều tăng cường miễn dịch" tự nhiên. Gừng là thảo dược quan trọng giúp làm sạch chất nhầy, giảm tắc nghẽn và hỗ trợ sức sống tổng thể. Hoạt chất gingerol mang lại tác dụng chống viêm, kháng virus và long đờm, giúp giảm ho và đau họng.

Đinh hương, nhờ hợp chất eugenol, có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau mạnh, giúp làm dịu kích ứng cổ họng và hỗ trợ chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, các thảo dược xông hơi được xem là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng tại nhà để hỗ trợ giảm nghẹt mũi, đau họng và ho. Với sự kết hợp của các thảo dược quen thuộc, phương pháp này tập trung vào việc làm ấm cơ thể, thông thoáng đường thở và hỗ trợ hệ hô hấp...

Theo suckhoedoisong.vn