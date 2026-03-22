380 vận động viên tham gia Hội thao Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ

Ngày 22/3, tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh, Hội thao Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026 đã chính thức khai mạc và diễn ra các nội dung thi đấu.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự khai mạc hội thao.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Hội thao Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026 diễn ra trong không khí phấn khởi, chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc hội thao.

Tham dự hội thao có 380 vận động viên đến từ 12 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 môn: pickleball, bóng chuyền hơi, bóng bàn, kéo co.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Những nội dung thi đấu của hội thao diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, với nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Qua đó cho thấy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được chú trọng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tham gia thi đấu môn bóng bàn.

Các trận đấu môn kéo co thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sự sôi động và tinh thần quyết tâm của các vận động viên.

Trước đó, các trận đấu môn pickleball diễn ra vào ngày 21/3.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội và các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Đối với giải toàn đoàn, giải Nhất thuộc về Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; giải Nhì - Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; đồng giải Ba - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 8 đoàn vận động viên còn lại nhận giải Khuyến khích.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại hội thao.

8 chi bộ, đảng bộ trực thuộc được trao giải Khuyến khích toàn đoàn.

Hội thao không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy Trần