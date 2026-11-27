43 người khuyết tật được khám và tư vấn phục hồi chức năng

Ngày 27/11, tại Trạm Y tế xã Tam Nông, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức khám sàng lọc, tư vấn điều trị phục hồi chức năng cho 43 người khuyết tật đến từ 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh, gồm: Tam Nông, Lâm Thao, Xuân Lũng, Đào Xá, Thanh Thủy, Cự Đồng, Tu Vũ, Phùng Nguyên, Liên Minh, Thanh Ba, Chí Tiên, Phong Châu, Phú Thọ.

Các bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội khám sàng lọc, tư vấn điều trị tại chương trình.

Tại chương trình, các bác sĩ đã kiểm tra tình trạng sức khỏe, đánh giá khả năng vận động, phát hiện các bệnh lý, dị tật và những hạn chế vận động cần can thiệp.

Căn cứ kết quả thăm khám, các bác sĩ tư vấn hướng điều trị cho từng người, đồng thời xác định những trường hợp có chỉ định phẫu thuật chỉnh hình, cần tập phục hồi chức năng hoặc sử dụng dụng cụ trợ giúp.

Kết quả khám được tổng hợp, phân loại để Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ kết nối các nguồn lực hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp với nhu cầu của từng trường hợp.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên