Mỡ động vật trở lại bàn ăn: Ăn thế nào cho đúng?

Sau nhiều năm ưu tiên dầu thực vật vì lo ngại mỡ động vật làm tăng cholesterol, gây bệnh tim mạch và béo phì, một bộ phận người tiêu dùng đang có xu hướng quay lại sử dụng hoàn toàn mỡ lợn, mỡ gà trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chất béo không phải “kẻ thù” của sức khỏe. Điều quan trọng là lựa chọn loại chất béo phù hợp, kiểm soát lượng tiêu thụ và sử dụng đúng cách.

Mỡ không hoàn toàn có hại nếu được sử dụng với lượng vừa phải và phù hợp. Ảnh: Thu Trang

Mỡ lợn không còn bị “gắn mác” có hại

Sau nhiều năm chỉ sử dụng dầu thực vật để chế biến món ăn, chị Đặng Phương Loan (51 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội) gần đây đã chuyển sang dùng hoàn toàn mỡ lợn. Theo chị, mỡ lợn giúp các món xào, rán thơm ngon, đậm đà hơn. Bên cạnh đó, chị cho rằng, mỡ lợn có nguồn gốc tự nhiên, không bị pha chế như dầu ăn công nghiệp nên yên tâm hơn khi sử dụng.

Ở tuổi 73, bà Đặng Thị Thìn (phường Ba Đình, Hà Nội) cũng quay lại sử dụng hoàn toàn mỡ lợn sau thời gian dài dùng dầu thực vật vì lo ngại mỡ động vật ảnh hưởng đến tim mạch. “Những thông tin gần đây về việc sử dụng mỡ lợn tự nhiên an toàn hơn khiến tôi thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Thêm vào đó, việc sử dụng mỡ lợn cũng là cách trở về với thói quen ăn uống truyền thống”, bà Thìn nói.

Trước xu hướng một bộ phận người tiêu dùng quay lại sử dụng mỡ lợn, Tiến sĩ-bác sĩ Trần Châu Quyên, Trưởng khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội) cho rằng, khi dầu thực vật trở nên phổ biến, mỡ động vật dần bị gắn với hình ảnh thực phẩm gây hại sức khỏe. Nhiều người lo ngại mỡ làm tăng cholesterol, gây bệnh tim mạch và béo phì.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ-bác sĩ Trần Châu Quyên, mỡ không hoàn toàn có hại nếu được sử dụng với lượng vừa phải và phù hợp. Chất béo giúp cơ thể hấp thụ các vitamin A, D, E, K, đồng thời cung cấp năng lượng và là vật liệu xây dựng các hormone như estrogen, testosterone và cortisol. Chế độ ăn quá ít chất béo có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone, đặc biệt là ở người lớn tuổi hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Do đó, thay vì sợ chất béo, nên ăn uống thông minh, biết khi nào chất béo có lợi và khi nào trở nên quá mức.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện 19-8) cũng cho rằng, trong dinh dưỡng, không có thực phẩm nào là tốt tuyệt đối và cũng chẳng có thực phẩm xấu hoàn toàn. Mỡ lợn và dầu thực vật đều có những ưu điểm, hạn chế riêng.

Cụ thể, mỡ lợn tương đối ổn định khi sử dụng ở nhiệt độ cao, phù hợp với một số món chiên, rán. Tuy nhiên, loại mỡ này chứa khoảng 40% chất béo bão hòa và 95mg cholesterol trong mỗi 100g. Nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn, mỡ lợn có thể làm tăng cholesterol LDL, góp phần gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trong khi đó, dầu thực vật chứa từ 60%-80% chất béo chưa bão hòa, hoàn toàn không chứa cholesterol nhưng khả năng chịu nhiệt kém. Nếu dùng dầu thực vật để chiên rán ngập dầu, lửa to hoặc dùng đi dùng lại nhiều lần, dầu sẽ rất dễ bị biến chất và sinh ra các chất độc gây hại cho tế bào.

Sử dụng chất béo hợp lý, bảo đảm an toàn cho sức khỏe

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lượng chất béo bão hòa không nên vượt quá 10% tổng năng lượng nạp vào hằng ngày. Vì vậy, người trưởng thành khỏe mạnh nên kết hợp cả mỡ và dầu ăn theo tỷ lệ lý tưởng là 1 phần mỡ động vật và 2 hoặc 3 phần dầu thực vật. Với món chiên hay rán ngập dầu, nấu chín thực phẩm ở nhiệt độ cao thì nên dùng mỡ lợn. Còn với món xào nhanh, trộn salad hoặc nấu canh hãy ưu tiên dùng dầu thực vật.

Để kiểm soát lượng chất béo tiêu thụ hằng ngày, Tiến sĩ-bác sĩ Trần Châu Quyên khuyến nghị, với chế độ ăn trung bình 2.000kcal/ngày, năng lượng từ chất béo bão hòa nên dưới 200kcal. Do mỗi gam chất béo cung cấp 9kcal, lượng chất béo bão hòa tương ứng là dưới 22g/ngày. Lượng chất béo này tương đương với lượng mỡ có trong khoảng 50g thịt ba chỉ, 100g thịt vịt hoặc 120g thịt chân giò. Vì vậy, khi chế biến món ăn, người tiêu dùng cần tính cả lượng chất béo có sẵn trong thực phẩm để điều chỉnh lượng mỡ sử dụng, tránh tiêu thụ vượt mức khuyến nghị.

Khi chế biến thực phẩm, để hạn chế tác động không có lợi của mỡ động vật, Tiến sĩ-bác sĩ Trần Châu Quyên khuyến nghị người nội trợ loại bỏ phần mỡ nhìn thấy được trên thịt và da gia cầm trước khi nấu. Các phương pháp như luộc, hấp, nướng ở nhiệt độ vừa phải hoặc rang có thể giúp giảm lượng mỡ trong món ăn. Với các món nướng, cần tránh để thực phẩm bị cháy hoặc làm mỡ bốc cháy, bởi nhiệt độ quá cao có thể hình thành những hợp chất có hại như amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, làm tăng nguy cơ ung thư.

Bên cạnh đó, chuyên gia lưu ý không nên chiên ngập dầu hoặc mỡ, đặc biệt ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài. Quá trình này có thể khiến chất béo bị biến đổi, hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Ngay cả dầu thực vật cũng có thể bị biến chất khi đun nóng quá mức hoặc sử dụng lại nhiều lần. Vì vậy, người nội trợ cần hạn chế tái sử dụng dầu, mỡ đã qua chiên rán. Đồng thời, nên kết hợp các món thịt nướng, thịt xào với rau xanh như lá cải để bổ sung chất xơ, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài cách chế biến, lượng chất béo trong khẩu phần cũng cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, một số nhóm người cần đặc biệt chú ý cắt giảm lượng mỡ trong khẩu phần ăn hằng ngày, gồm: Người có cholesterol LDL cao hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch; người mắc đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa hoặc gan nhiễm mỡ và những người được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị áp dụng chế độ ăn ít chất béo bão hòa.

Mỡ động vật không phải là thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng cũng không nên sử dụng tùy ý. Điều quan trọng là kiểm soát lượng chất béo, lựa chọn cách chế biến phù hợp và điều chỉnh khẩu phần theo tình trạng sức khỏe của mỗi người.

https://hanoimoi.vn/mo-dong-vat-tro-lai-ban-an-an-the-nao-cho-dung-1767719.html

Theo hanoimoi.vn