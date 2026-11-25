Thiết bị y tế giá rẻ: Coi chừng tiền mất, tật mang

Máy đo huyết áp, nhiệt kế điện tử và nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà đang được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với mức giá rất khác nhau, thậm chí rẻ bất thường.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, máy đo huyết áp không đơn thuần là thiết bị cung cấp những con số tham khảo. Kết quả đo còn giúp người bệnh theo dõi diễn biến sức khỏe và hỗ trợ bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị. Nếu dữ liệu không chính xác, những quyết định dựa trên kết quả đó cũng có thể sai lệch.

Nguy hiểm nhất là khi thiết bị báo huyết áp thấp hơn thực tế, khiến người bệnh lầm tưởng tình trạng sức khỏe đã ổn định. Người chưa được chẩn đoán có thể trì hoãn thăm khám, trong khi người đang điều trị tự giảm liều hoặc ngừng thuốc. Huyết áp cao kéo dài không được kiểm soát có thể dẫn đến đột quỵ, bệnh tim mạch và tổn thương thận.

Ngược lại, nếu máy báo kết quả cao hơn thực tế, người sử dụng dễ hoang mang, liên tục đo lại hoặc tự uống thêm thuốc hạ áp. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định có nguy cơ gây tụt huyết áp quá mức, choáng váng, ngất và giảm tưới máu các cơ quan. Đối với người cao tuổi, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ té ngã, gãy xương.

Không những thế, dữ liệu sai lệch còn có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh phác đồ điều trị. Người bệnh dù ghi chép huyết áp đều đặn nhưng nếu sử dụng thiết bị không chính xác, bác sĩ sẽ thiếu căn cứ tin cậy để đánh giá diễn biến bệnh và hiệu quả thuốc.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa thiết bị giá rẻ và hàng giả, hàng kém chất lượng. Một sản phẩm có giá thấp không mặc nhiên không bảo đảm chất lượng; tương tự, việc mua qua sàn thương mại điện tử cũng không đồng nghĩa người tiêu dùng đã mua phải hàng giả. Vấn đề cốt lõi là thiết bị có nguồn gốc hợp pháp, thông tin minh bạch và được kiểm chứng độ chính xác hay không.

BS Hoàng lý giải, theo quy định hiện hành, máy đo huyết áp cá nhân thuộc nhóm thiết bị y tế được phép mua bán như hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, việc không phải đáp ứng một số điều kiện kinh doanh chuyên biệt không có nghĩa cơ sở được phép bán sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu lưu hành.

Để hạn chế rủi ro, chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên máy đo huyết áp tự động ở bắp tay, lựa chọn mẫu máy đã được thẩm định độ chính xác và có vòng bít phù hợp. Khi mua, cần kiểm tra tên nhà sản xuất, mã sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thông tin bảo hành và lựa chọn cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng.

Người tiêu dùng cũng không nên chỉ dựa vào hình thức bao bì, tem chống giả hoặc mã QR để đánh giá chất lượng. Những dấu hiệu này có thể hỗ trợ nhận diện sản phẩm nhưng không chứng minh thiết bị đo chính xác. Sau khi mua, người bệnh nên mang máy đến cơ sở y tế để được hướng dẫn sử dụng và kiểm tra cách đo phù hợp.

Khi nghi ngờ thiết bị cho kết quả sai, tuyệt đối không tự ý tăng, giảm hoặc ngừng thuốc. Người bệnh cần được kiểm tra lại tại cơ sở y tế, đồng thời thông báo với bác sĩ nếu từng thay đổi việc sử dụng thuốc dựa trên kết quả đo tại nhà. Trường hợp xuất hiện đau ngực, khó thở, yếu liệt hoặc rối loạn ý thức, phải được cấp cứu kịp thời, không để một chỉ số huyết áp bình thường làm chậm việc xử trí.

https://daidoanket.vn/thiet-bi-y-te-gia-re-coi-chung-tien-mat-tat-mang.html

Theo daidoanket.vn