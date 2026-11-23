Mường Vang nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Là xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, giao thông đi lại còn khó khăn, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở xã Mường Vang đặt ra nhiều thách thức. Trong điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực còn hạn chế sau sáp nhập, Trạm Y tế xã đã nỗ lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), từng bước mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Các y, bác sĩ Trạm y tế xã Mường Vang tận tình chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Xã Mường Vang hiện có 20.421 người dân sinh sống tại 15 xóm, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98%. Địa bàn rộng, xóm xa nhất cách trung tâm xã 14 km, nhiều tuyến đường chưa được bê tông hóa khiến việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân còn không ít khó khăn. Đặc biệt, địa phương có 3.320 người cao tuổi, 4.659 trẻ em, 376 người khuyết tật; 1.782 khẩu thuộc hộ nghèo và 2.965 khẩu thuộc hộ cận nghèo. Đây là những nhóm đối tượng cần được quan tâm, ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Trước yêu cầu đó, Trạm Y tế xã Mường Vang được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã trên cơ sở sáp nhập ba trạm y tế Tân Lập, Tuân Đạo và Quý Hòa. Sau sáp nhập, phạm vi phục vụ và khối lượng công việc tăng lên, trong khi nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

Trạm hiện có 20 viên chức, gồm 2 bác sĩ, 4 y sĩ, 5 điều dưỡng, 3 hộ sinh, 3 cán bộ dược và các vị trí chuyên môn khác. Cùng với đó là mạng lưới 15 nhân viên y tế thôn bản và 15 cộng tác viên dân số hoạt động tại các xóm. Đây là lực lượng nòng cốt phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế.

Khắc phục những khó khăn, Trạm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh tại trụ sở chính và hai điểm y tế, bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Các quy trình khám, chữa bệnh được duy trì, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân được bảo đảm. Công tác quản lý, theo dõi người mắc bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tâm thần, động kinh cũng được chú trọng, góp phần giúp người bệnh được chăm sóc, theo dõi thường xuyên ngay tại địa phương.

Theo bác sĩ Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Mường Vang, việc duy trì hoạt động khám, chữa bệnh liên tục sau sáp nhập là nhiệm vụ được đơn vị ưu tiên. Trạm chủ động sắp xếp, phân công nhân lực, duy trì hoạt động tại các điểm y tế, đồng thời phối hợp với mạng lưới y tế thôn bản để nắm bắt tình hình sức khỏe, tuyên truyền và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Đơn vị cũng từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân.

Những nỗ lực đó được thể hiện qua kết quả khám, chữa bệnh. Từ ngày 1/1 đến 20/11/2026, Trạm đã thực hiện 4.337 lượt khám bệnh, cấp phát thuốc BHYT 4.437 lượt; có 1.288 lượt điều trị ngoại trú đối với bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Việc duy trì khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở giúp người dân, nhất là người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giảm thời gian, chi phí đi lại, thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trạm y tế xã Mường Vang tích cực triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân miễn phí năm 2026.

Cùng với nhiệm vụ khám, chữa bệnh thường xuyên, xã Mường Vang tích cực triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân miễn phí năm 2026. Đến ngày 20/11, tỷ lệ người dân được tiếp cận chương trình đạt 60,2%. Từ ngày 23/11, Trạm tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, Trạm Y tế xã còn duy trì giám sát dịch bệnh tại cộng đồng; phối hợp với các xóm, trường học và đoàn thể tuyên truyền vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm theo mùa. Hoạt động tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, công tác dân số và quản lý bệnh mạn tính tiếp tục được triển khai. Qua mạng lưới y tế thôn bản, thông tin về dịch bệnh và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe được tiếp nhận, xử lý và báo cáo kịp thời.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở Mường Vang vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ. Cơ sở vật chất tại trụ sở Trạm và hai điểm y tế đã xuống cấp, nhiều vị trí mái dột, tường nứt, phòng chức năng bị thấm, công trình vệ sinh chưa được sửa chữa đồng bộ. Trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế còn hạn chế; nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ, trong khi địa bàn phục vụ rộng. Những yếu tố này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng cung ứng dịch vụ y tế tại cơ sở.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Mường Vang tiếp tục củng cố hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu, đẩy mạnh quản lý sức khỏe người dân, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở y tế tuyến trên trong tổ chức khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đồng thời, kiến nghị quan tâm đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nhân lực để nâng cao năng lực hoạt động, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

Hương Lan