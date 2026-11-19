Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân ở 2 xã Cao Phong, Mường Thàng

Ngày 19/11, Đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 tại các xã Cao Phong, Mường Thàng.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những khó khăn, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tại xã Cao Phong, từ ngày 1/1-19/11, toàn xã tổ chức khám sức khỏe cho 16.422/19.185 người dân, đạt 85,6%. Kết quả này cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, thể hiện sự chủ động của địa phương trong tổ chức triển khai chương trình. Công tác khám được thực hiện bằng cả hình thức khám tại cơ sở y tế và khám lưu động, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo xã Mường Thàng báo cáo tình hình thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Trong khi đó, tại xã Mường Thàng, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Tính đến ngày 18/11, toàn xã có 9.598 người được khám, đạt 52,94% tổng số dân có mặt trên địa bàn (18.129 người). Đây là tỷ lệ đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Nguyên nhân là xã có địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, dân cư phân tán, việc đi lại của người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân đi làm ăn xa, chưa chủ động sắp xếp thời gian tham gia; công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng và phối hợp tổ chức khám lưu động ở một số khu dân cư còn hạn chế.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/11/2026, tỷ lệ người dân được khám phải đạt tối thiểu 85% và hoàn thành 100% đối tượng trước ngày 15/12/2026. Điều này đặt ra áp lực lớn về nhân lực, phương thức tổ chức và công tác vận động người dân, nhất là ở xã Mường Thàng.

Đoàn công tác nắm bắt tình hình thực tế triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân tại xã Mường Thàng.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và ngành Y tế các địa phương trong triển khai chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, được tỉnh cụ thể hóa bằng chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Do đó, kết quả thực hiện chương trình không chỉ phản ánh trách nhiệm của ngành Y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân mà còn là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các địa phương xác định đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế mà cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.

Trạm Y tế xã Mường Thàng huy động nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Đối với xã Mường Thàng, cần khẩn trương rà soát, lập danh sách những người chưa được khám; phân công cán bộ phụ trách từng xóm, thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, trực tiếp đưa người dân đến cơ sở y tế. Đồng thời, tăng số buổi, điểm khám lưu động, ưu tiên các xóm xa, người cao tuổi, người khuyết tật và lao động đi làm ăn xa; linh hoạt tổ chức khám ngoài giờ, ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với xã Cao Phong, mặc dù đã cơ bản đạt tiến độ, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh truyền thông đến từng khu dân cư, hộ gia đình, phấn đấu đến ngày 30/11, đạt tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân khoảng trên 90%.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực, chủ động tháo gỡ khó khăn về nhân lực, tổ chức và cơ sở vật chất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật kết quả, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Mạnh Hùng