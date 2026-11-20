Chuẩn hóa giá dịch vụ, nâng cao hiệu quả y tế dự phòng

Rà soát, lựa chọn cơ sở y tế đủ năng lực xây dựng phương án giá dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, điều trị nghiện bằng thuốc methadone và xác định tình trạng nghiện ma túy là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm hoạt động chuyên môn thống nhất trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Rà soát thực tiễn, khắc phục sự thiếu đồng bộ

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đặt ra yêu cầu rà soát, thống nhất các cơ chế quản lý trong lĩnh vực y tế, trong đó có giá dịch vụ y tế dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hoạt động tại các cơ sở y tế công lập, Sở Y tế đã xây dựng phương án lựa chọn những đơn vị đủ điều kiện tham gia xây dựng phương án giá, hướng tới cơ chế áp dụng thống nhất, phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện cung ứng dịch vụ.

Cơ sở cai nghiện ma túy khu vực Hòa Bình chú trọng công tác quản lý, điều trị và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện ma túy.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS, điều trị nghiện bằng thuốc methadone và xác định tình trạng nghiện ma túy được triển khai tại các cơ sở y tế thuộc 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Tuy nhiên, cơ chế và mức giá áp dụng giữa các địa phương chưa thống nhất. Đối với dịch vụ y tế dự phòng, cả 3 tỉnh đều áp dụng mức giá theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Riêng dịch vụ điều trị methadone, mỗi địa phương thực hiện theo các văn bản quy định riêng.

Sau sắp xếp, các cơ sở y tế tiếp tục duy trì nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoạt động cung ứng dịch vụ không bị gián đoạn. Tuy nhiên, việc kế thừa các cơ chế, mức giá trước đây khiến công tác tổ chức thực hiện một số dịch vụ chưa đồng bộ trên toàn tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý về cung cấp dịch vụ, thanh toán chi phí và quản lý nhà nước về giá.

Theo Sở Y tế, việc xây dựng phương án giá được thực hiện trên cơ sở Luật Giá năm 2023, các văn bản sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, thẩm quyền định giá dịch vụ y tế dự phòng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thuộc UBND tỉnh, trừ những đơn vị thuộc thẩm quyền định giá của các bộ, ngành Trung ương.

Người bệnh duy trì điều trị bằng thuốc methadone tại Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa, góp phần kiểm soát tình trạng nghiện và hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 17 cơ sở y tế công lập triển khai dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS và điều trị nghiện bằng thuốc methadone. Trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, các cơ sở đã thực hiện điều trị cho 3.648 người, gồm 2.158 người điều trị HIV và 1.490 người điều trị methadone, với tổng thu dịch vụ hơn 6,677 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy, toàn tỉnh có 28 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện, ghi nhận 198 lượt trong cùng thời gian, tổng thu hơn 161,5 triệu đồng. Kết quả này cho thấy, mạng lưới cung ứng dịch vụ đã được triển khai tại nhiều cơ sở, đáp ứng nhu cầu tư vấn, điều trị và quản lý các nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ người nghiện tiếp cận điều trị và phục hồi sức khỏe.

Hoàn thiện cơ chế, bảo đảm đồng bộ dịch vụ

Căn cứ đặc điểm chuyên môn và các yếu tố cấu thành chi phí, Sở Y tế dự kiến chia danh mục dịch vụ thành 2 nhóm để tổ chức xây dựng phương án giá. Nhóm thứ nhất gồm dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Nhóm thứ hai là dịch vụ xác định tình trạng nghiện và trạng thái cai đối với các loại chất tại cơ sở y tế.

Việc phân nhóm nhằm bảo đảm phương án giá phản ánh đầy đủ quy trình chuyên môn, đối tượng phục vụ, địa điểm, thời gian thực hiện, nhân lực tham gia và các yếu tố đầu vào của từng loại dịch vụ.

Đối với nhóm dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS và điều trị methadone, Sở Y tế lựa chọn 3 tiêu chí đánh giá gồm: Số dịch vụ đơn vị đủ điều kiện thực hiện, số đối tượng đang điều trị và tổng thu dịch vụ trong năm. Mỗi tiêu chí được lựa chọn 5 đơn vị có thứ hạng cao nhất; đơn vị đạt tổng điểm cao nhất được ưu tiên lựa chọn. Kết quả, 5 đơn vị được đề xuất giao nhiệm vụ xây dựng phương án giá gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Trung tâm Y tế khu vực Lạc Sơn và Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên.

Đối với nhóm dịch vụ xác định tình trạng nghiện, các tiêu chí đánh giá được điều chỉnh phù hợp với đặc thù hoạt động, gồm số dịch vụ thực hiện được, số lượt xác định tình trạng nghiện và tổng thu dịch vụ. Việc chấm điểm căn cứ vào năng lực chuyên môn, quy mô cung ứng và kết quả hoạt động thực tế, bảo đảm lựa chọn những đơn vị có kinh nghiệm trong tổ chức dịch vụ, theo dõi đối tượng và quản lý tài chính.

Theo quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, số lượng đơn vị tham gia xây dựng phương án giá tối thiểu là 3. Việc đề xuất 5 đơn vị cho mỗi nhóm tạo điều kiện tổng hợp, đối chiếu các yếu tố chi phí và thực tiễn triển khai, góp phần nâng cao tính khả thi của phương án giá.

Chuẩn hóa giá dịch vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu góp phần tạo điều kiện để người nghiện tiếp cận các dịch vụ điều trị, phục hồi sức khỏe.

Từ kết quả rà soát, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị được lựa chọn xây dựng phương án giá dịch vụ y tế dự phòng và điều trị nghiện bằng thuốc methadone tại cơ sở y tế công lập. Đây là cơ sở để ngành Y tế triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Luật Giá, tham mưu ban hành quyết định quy định mức giá áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Việc hoàn thiện cơ chế giá không chỉ khắc phục những bất cập phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính mà còn tạo điều kiện để các cơ sở y tế chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Qua đó, bảo đảm hoạt động cung ứng dịch vụ được duy trì liên tục, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ dự phòng, tư vấn và điều trị thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Mạnh Hùng