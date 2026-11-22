Chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh - trách nhiệm và nghĩa tình

Quan tâm chăm sóc sức khỏe hội viên, nhất là cựu chiến binh (CCB) cao tuổi, thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc da cam/điôxin, Hội CCB tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình đồng đội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên.

Hội CCB tỉnh phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho cán bộ, hội viên CCB.

Hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm 2026 và chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn tỉnh được triển khai tại nhiều địa phương, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, đoàn y, bác sĩ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học cổ truyền tích cực tham gia các hoạt động khám bệnh, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và phòng ngừa bệnh tật. Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phan Trọng Lực, hội viên Hội CCB tỉnh chia sẻ: “Được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, chúng tôi rất phấn khởi. Những bài tập khí công dưỡng sinh cùng hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp giúp mỗi người biết cách tự chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành đối với cán bộ, hội viên CCB, giúp chúng tôi có thêm kiến thức và điều kiện để sống vui, sống khỏe”.

Tại phường Hòa Bình, Hội CCB phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe hội viên. Tiêu biểu, Hội đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 26 hội viên là CCB, thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc da cam/điôxin. Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe cho hội viên, nhất là những người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và đang phải chịu di chứng chiến tranh.

Hội CCB tỉnh hiện có 150 tổ chức cơ sở Hội, gồm 133 xã, 15 phường và 2 cơ sở Khối 487, với 3.090 chi hội và 245.946 hội viên. Trong đó, có trên 55.000 hội viên là người dân tộc thiểu số; 10.182 thương binh, 4.900 bệnh binh, 6.618 hội viên nhiễm chất độc da cam/điôxin, 30 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 16 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 5.346 hộ gia đình liệt sĩ.

Với số lượng lớn hội viên thuộc diện chính sách, người có công và phần đông đã cao tuổi, nhu cầu chăm sóc, theo dõi sức khỏe ngày càng tăng. Nhận thức rõ điều đó, các cấp Hội luôn gắn công tác chăm lo đời sống hội viên với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát huy tinh thần tương thân tương ái và nghĩa tình đồng đội.

Đội ngũ cán bộ y tế Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học cổ truyền chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn tỉnh.

Từ quỹ “Nghĩa tình CCB”, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 19.697 lượt đối tượng, với tổng trị giá hơn 13,44 tỷ đồng. Câu lạc bộ Doanh nghiệp CCB và các cá nhân hội viên đóng góp, trao tặng 7.008 suất quà, trị giá hơn 4,61 tỷ đồng. Hội đặc biệt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hòa Bình và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đã trao tặng 100 suất quà cho hội viên CCB là thương binh, người nhiễm chất độc da cam/điôxin bị bệnh tật, đi lại khó khăn. Mỗi suất gồm một xe lăn và 500.000 đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe hội viên CCB vẫn còn không ít khó khăn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn hạn chế, trong khi nhiều hội viên tuổi cao, sức khỏe suy giảm, mắc bệnh mạn tính hoặc chịu di chứng chiến tranh, khiến việc tiếp cận các dịch vụ y tế chưa thực sự thuận lợi.

Cán bộ Trạm Y tế phường Thống Nhất hướng dẫn hội viên CCB thực hiện kiểm tra sức khỏe.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh và tổ chức xã hội để mở rộng các chương trình khám bệnh lưu động, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; quan tâm tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và luyện tập phù hợp với người cao tuổi. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội ở cơ sở trong việc nắm bắt hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe của hội viên, kịp thời hỗ trợ những trường hợp bệnh nặng, neo đơn, đi lại khó khăn.

Đồng chí Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho hội viên CCB luôn được các cấp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành Y tế, các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; quan tâm hơn đến hội viên là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/điôxin, hội viên cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên xây dựng chế độ dinh dưỡng, luyện tập khoa học, chủ động phòng ngừa bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, để mỗi hội viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Đức Anh