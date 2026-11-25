Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Mặc dù còn nhiều khó khăn, chịu áp lực cạnh tranh với các cơ sở y tế lớn trên địa bàn, Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc vẫn nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư trang thiết bị, cải thiện phong cách phục vụ, từng bước khẳng định uy tín, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc (tiền thân là Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải) được chuyển giao về Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Bệnh viện hiện có 2 cơ sở, cơ sở 1 tại Phúc Yên, cơ sở 2 tại xã Quang Minh (Hà Nội).

Sau khi chuyển giao, Bệnh viện gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn lực đầu tư, nhiều trang thiết bị y tế cũ, xuống cấp, thường xuyên hỏng hóc, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Trước thực tế đó, Bệnh viện chủ động khai thác các nguồn lực, từng bước đầu tư trang thiết bị, củng cố đội ngũ nhân lực. Đến nay, Bệnh viện có quy mô 210 giường bệnh nội trú, với 197 cán bộ, nhân viên, trong đó có 49 bác sĩ; gồm 5 bác sĩ chuyên khoa II, 11 bác sĩ chuyên khoa I, 1 thạc sĩ y khoa và 3 điều dưỡng chuyên khoa I.

Hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa hạng III, đơn vị thực hiện khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải và Nhân dân trong khu vực.

Máy CT Scanner 24 dãy, 32 lát cắt hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh nhanh chóng, chính xác.

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng”, Bệnh viện xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những giải pháp trọng tâm. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên được cử tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực hành. Riêng năm 2026, Bệnh viện cử 41 cán bộ, kỹ thuật viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 1 bác sĩ đào tạo chuyên khoa I, 5 thạc sĩ điều dưỡng, 5 bác sĩ đào tạo định hướng chuyên khoa cơ bản; 23 người tham gia đào tạo dài hạn, 6 người đào tạo ngắn hạn và 1 cán bộ bồi dưỡng chương trình chuyên viên quản lý nhà nước. Cùng với đó, Bệnh viện tiếp nhận chuyển giao một số kỹ thuật từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Khám mắt bằng thiết bị chuyên dụng tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc.

Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, Bệnh viện chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng phong cách phục vụ tận tình, thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm. Hệ thống trang thiết bị được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và điều trị. Đáng chú ý, máy CT Scanner 24 dãy, 32 lát cắt được đưa vào sử dụng từ năm 2024, hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phát hiện các bệnh lý phức tạp. Bệnh viện còn có hệ thống xét nghiệm sinh hóa, phân tích miễn dịch tự động, máy siêu âm 5D Doppler cùng các thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh chuyên ngành.

Kỹ thuật nội soi dạ dày, đại tràng giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời các bệnh lý đường tiêu hóa.

Nhiều kỹ thuật như nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, xét nghiệm chuyên sâu được triển khai, góp phần nâng cao khả năng phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Cùng với đó, các dịch vụ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và y học cổ truyền từng bước được chú trọng phát triển, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

Nhờ những nỗ lực trên, hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2026, đơn vị ước thực hiện gần 120,6 nghìn lượt khám, đạt 110% kế hoạch; số lượt bệnh nhân điều trị nội trú đạt trên 7.170. Các chỉ tiêu chuyên môn cơ bản được duy trì, chất lượng phục vụ từng bước cải thiện.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, sự hài lòng của người bệnh cũng là thước đo chất lượng hoạt động của Bệnh viện. Ông Nguyễn Văn Tính, 81 tuổi, quê xã Tiến Thắng (Hà Nội), nhập viện sau tai biến để điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Sau 11 ngày điều trị, sức khỏe của ông có chuyển biến tích cực, khả năng vận động được cải thiện. Ông Tính chia sẻ: Trong quá trình điều trị, các bác sĩ, nhân viên y tế luôn thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ người bệnh. Đến nay, ông đã có thể đi lại tốt hơn.

Điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người bệnh tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc.

Dù đạt được những kết quả tích cực, Bệnh viện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số trang thiết bị đã cũ, thiếu đồng bộ; đội ngũ bác sĩ chuyên sâu còn thiếu, việc thu hút nhân lực chất lượng cao chưa thuận lợi. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các cơ sở y tế lớn trên địa bàn như Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Bệnh viện 74 Vĩnh Phúc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng dịch vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám, chữa bệnh cũng cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Trước yêu cầu đó, Bệnh viện tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu; tăng cường đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị và nâng cấp cơ sở vật chất. Trong đó, y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và phục hồi chức năng được xác định là những lĩnh vực cần ưu tiên. Năm 2026, tỷ lệ người bệnh điều trị bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại chiếm gần 18,76% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt trên 99,97%, ngoại trú đạt hơn 98,97%; mức độ hài lòng đối với nhân viên y tế đạt trên 88%.

Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc Phạm Việt Hưng cho biết: “Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế, Bệnh viện đang tập trung nâng cao năng lực khám, điều trị, đổi mới hoạt động chuyên môn và quản lý, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn cho người dân Phúc Yên và các khu vực lân cận”.

Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tranh thủ các nguồn lực, chương trình, dự án để sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu y đức. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, thân thiện, lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu phấn đấu.

Xuân Hùng