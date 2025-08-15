50 người bị bắt và hàng chục người bị thương sau cuộc đụng độ ở Serbia

{title}
Hơn 50 người đã bị bắt và hàng chục người bị thương sau các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, khiến quốc gia này đối mặt với nguy cơ căng thẳng gia tăng và có thể phải tổ chức bầu cử sớm.
Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dacic cho biết, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 90 địa điểm trên khắp Serbia từ đêm 13/8. Nhiều cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo đã được tổ chức thường xuyên kể từ tháng 11 năm ngoái, sau vụ sập mái che nhà ga xe lửa ở Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng. Những người biểu tình cáo buộc vụ tai nạn này là do tình trạng tham nhũng trong cơ quan nhà nước, đồng thời yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.
Đụng độ dữ dội giữa những người phản đối và ủng hộ Tổng thống Vucic tại thị trấn Vrbas. Ảnh: N1
Trong khi đó, phát biểu trên truyền thông, Chính phủ Serbia cáo buộc các cuộc biểu tình có sự tác động từ phương Tây. Bạo lực đêm 13/8 bắt đầu khi những người ủng hộ Đảng Tiến bộ Serbia của ông Vucic ném pháo sáng vào những người biểu tình chống chính phủ bên ngoài trụ sở chính của đảng tại Novi Sad, dẫn tới việc cảnh sát buộc phải can thiệp mạnh tay để chấm dứt cuộc đụng độ. Trong 9 tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên trên khắp cả nước, sau khi 16 người thiệt mạng bởi vụ tai nạn tại ga xe lửa ở Novi Sad.
Tại một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Vucic cũng cho biết 16 cảnh sát và khoảng 60 người ủng hộ đảng SNS đã bị thương. Ông cáo buộc các thế lực bên ngoài đã làm gia tăng tình trạng bất ổn ở Serbia trong nhiều tháng qua.
Nguồn vov.vn
