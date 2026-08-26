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Alibaba trình làng mô hình AI tạo video dài 30 giây

Alibaba ngày 24-8 chính thức trình làng Wan3.0, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo video, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.

Alibaba trình làng mô hình AI tạo video dài 30 giâyAlibaba trình làng Wan3.0 giữa cuộc đua video AI. Ảnh: AI khởi tạo

Theo Alibaba Cloud, Wan3.0 có thể tạo video dài tới 30 giây từ nhiều dạng dữ liệu đầu vào, gồm văn bản, hình ảnh và các loại tài liệu như bảng tính, slide hoặc PDF.

Sự ra đời của Wan3.0 tiếp tục làm nóng cạnh tranh trên thị trường video AI, nơi ByteDance đang phát triển Seedance, còn Google liên tục nâng cấp dòng Veo, bao gồm khả năng tạo video kèm âm thanh. Các hãng công nghệ đang tìm cách đưa video tạo bởi AI từ những đoạn trình diễn công nghệ sang các ứng dụng trong quảng cáo, truyền thông và sáng tạo nội dung.

Alibaba cũng đang dành nguồn lực lớn cho cuộc cạnh tranh này, với cam kết đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 50 tỷ USD, trong ba năm cho AI và hạ tầng điện toán. Ngày 23-8, tập đoàn công bố đợt huy động khoảng 10,2 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu, với một phần nguồn vốn dành cho đầu tư AI.

Doanh thu từ các dịch vụ AI và điện toán của Alibaba trong quý gần nhất tăng mạnh, cho thấy lĩnh vực này ngày càng giữ vai trò lớn hơn trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, quy mô vốn ngày càng lớn dành cho AI cũng khiến thị trường chú ý hơn tới chi phí và khả năng sinh lời, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh từ mô hình ngôn ngữ đang nhanh chóng mở rộng sang hình ảnh và video.

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Video Alibaba Mô hình Trình làng Trung Quốc Trí tuệ nhân tạo Đầu tư tập đoàn công nghệ Truyền thông
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