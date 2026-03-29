Ánh Tuyết làm đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Ánh Tuyết thực hiện show nhạc miễn phí, tưởng nhớ 25 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.

Chương trình 25 năm nhớ Trịnh sẽ diễn ra ở Vườn tượng Hội An ngày 31/3 với sự tham gia của ca sĩ Đức Tuấn, Phương Thanh, Duy Hưng, Phi Thúy Hạnh, saxophone Mixen Hiển và ban nhạc của Học viện âm nhạc Huế.

Ca sĩ Ánh Tuyết trong bộ ảnh chụp đầu năm 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ cho biết việc thể hiện nhạc Trịnh không đơn thuần là trình diễn một ca khúc mà bước vào thế giới nội tâm, nơi mỗi ca từ đều cần được chạm đến bằng chiêm nghiệm, rung cảm riêng. “Tôi không tìm cách làm mới nhạc Trịnh Công Sơn mà lựa chọn đi sâu vào bản chất, giữ lại sự mộc mạc, giản dị trong từng lời ca điệu nhạc”, ca sĩ nói. Trước đó, chị từng thực hiện liveshow Ánh tuyết hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Nhà hát TP HCM.

Sân khấu show có quy mô khoảng 1.000 người, không dàn dựng cầu kỳ, hướng đến không gian gần gũi, kết nối với khán giả. Ánh Tuyết mất một tháng lên ý tưởng, biên tập các ca khúc Diễm xưa, Hạ trắng, Biển nhớ, Cát bụi, Một cõi đi về, Nối vòng tay lớn.

Ánh Tuyết hát “Xin trả nợ người” (Trịnh Công Sơn). Video: Đông Đô channel

Nhiều năm nay, nghệ sĩ chọn lối sống vui thú điền viên cùng chồng ở quê nhà. Chị chọn lọc các chương trình để xuất hiện, thường là những show mang ý nghĩa nhân văn. Không còn phải đi hát kiếm tiền như ngày trẻ, ca sĩ chỉ nhận lời biểu diễn khi bản thân thấy vui và khỏe mạnh. Thi thoảng, chị làm các đêm nhạc giao lưu với người địa phương.

Ánh Tuyết, 65 tuổi, quê ở Hội An, đi hát năm 1969, từng duy trì phòng trà ATB danh tiếng một thời tại TP HCM. Chị phát hành nhiều CD như Bến cũ, Ca khúc Văn Cao, Hát cho yêu thương - Phan Bá Chức, Cung đàn xưa, Thằng cuội - tuyệt phẩm Lê Thương, Thu quyến rũ - nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh.

Theo vnexpress.net


