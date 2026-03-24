Áo xanh ở Cao đẳng y Phú Thọ

Tháng Ba về, không khí tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trở nên sôi nổi hơn với màu áo xanh tình nguyện. Trong khuôn viên nhà trường và tại các hoạt động hướng về cộng đồng, đoàn viên, sinh viên hăng hái tham gia những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết.

Sinh viên nhà trường thi đua học tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành những người thầy thuốc giàu y đức, vững chuyên môn.

Chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm nay được triển khai bài bản, có trọng tâm. Trong nhà trường, công trình “Ngôi nhà xanh” tiếp tục phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hoạt động nhân văn.

Từ việc thu gom rác thải tái chế, gây quỹ, đến việc hỗ trợ sinh viên khó khăn, mô hình này đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của 100% các chi đoàn. Các hoạt động thể thao, sinh hoạt tập thể được tổ chức đồng bộ, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho sinh viên.

Nội dung kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được lồng ghép khéo léo với các chương trình giáo dục truyền thống và sân chơi trí tuệ, qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ không chỉ diễn ra trong trường mà còn được mở rộng ra cộng đồng.

Khoảng 300 sinh viên sẽ tham gia vệ sinh môi trường tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; phối hợp với các trạm y tế địa phương xây dựng vườn dược liệu. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn thể hiện rõ tinh thần của sinh viên ngành Y - học đi đôi với hành, gắn chuyên môn với phục vụ Nhân dân.

Thực hiện mô hình ngôi nhà xanh, đoàn viên thanh niên tích cực thu gom rác thải thải tái chế, nhằm gây quỹ, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Trần Huy Hoàng - Bí thư Đoàn trường khẳng định: “Điểm xuyên suốt trong các hoạt động của Đoàn là phát huy vai trò chủ thể của sinh viên. Chúng tôi không chỉ tổ chức phong trào mà còn tạo môi trường để đoàn viên tự rèn luyện, trưởng thành và khẳng định mình. Qua đó, góp phần xây dựng lớp sinh viên vừa có chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm”.

Từ thực tiễn triển khai trong Tháng Thanh niên cho thấy rõ khí thế của tuổi trẻ được hình thành từ nền tảng vững chắc của cả một quá trình hoạt động xuyên suốt trong năm học. Với hơn 3.000 sinh viên, trong đó có trên 1.900 sinh viên chính quy, trên 60% là người dân tộc thiểu số, hoạt động Đoàn trường đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các đợt sinh hoạt chính trị gắn với những sự kiện lớn được tổ chức sâu rộng, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho sinh viên.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục là trụ cột, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ. Từ các hoạt động thường xuyên như “Chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện” đến các chiến dịch lớn đều được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đoàn trường đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức gói bánh chưng và trao 60 suất quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ của công trình “Ngôi nhà xanh”, một minh chứng sinh động cho việc biến những hành động nhỏ thành giá trị lớn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong toàn trường. Trước đó, trong đợt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đoàn trường đã huy động gần 100 triệu đồng và hàng trăm lượt đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà còn cho thấy sức huy động và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ nhà trường đối với xã hội.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thể thao, lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi, góp phần đưa phong trào thanh niên nhà trường trở thành điểm sáng của địa phương.

Điểm nổi bật trong công tác Đoàn là sự xuất hiện của nhiều gương mặt tiêu biểu, thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Sinh viên Nguyễn Minh Tuấn - Cao đẳng Hình ảnh 17A - không chỉ đạt học lực giỏi mà còn tích cực tham gia hiến máu, đảm nhiệm vai trò MC, “cây văn nghệ” trong nhiều chương trình và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Em Tuấn cho biết: “Em luôn coi hoạt động Đoàn là môi trường để rèn luyện toàn diện. Mỗi lần tham gia là một lần em học thêm kỹ năng, hiểu hơn về trách nhiệm của mình và có thêm động lực để phấn đấu”.

Cùng với đó, sinh viên Hoàng Như Nguyệt - lớp Dược 16A đã phát huy tốt vai trò cán bộ Đoàn, chủ động tổ chức, điều phối hoạt động và dẫn dắt phong trào của chi đoàn. Nhờ sự năng động, trách nhiệm của các cán bộ Đoàn, các chi đoàn duy trì tốt nền nếp học tập, đồng thời tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và chuyển đổi số tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Với 100% đoàn viên sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam, nhiều sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập và đào tạo.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú. Trong năm học vừa qua, đã có 10 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; đồng thời nhiều đoàn viên được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Dự kiến trong dịp 19/5 tới, sẽ có thêm từ 10-15 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Những kết quả đó cho thấy, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ không chỉ sôi nổi trong phong trào mà còn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động của nhà trường. Từ những mô hình như “Ngôi nhà xanh” đến các hoạt động hướng về cộng đồng, tất cả đã góp phần hình thành lớp sinh viên ngành y giàu y đức, vững chuyên môn và bản lĩnh chính trị, sẵn sàng cống hiến trong thời kỳ mới.

Anh Thơ