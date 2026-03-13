Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về công tác bầu cử và những đề án kinh tế quan trọng gắn với tăng trưởng hai con số

Ngày 13/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Bầu cử tỉnh: Toàn tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, được bầu 85 đại biểu. Đối với bầu cử HĐND cấp xã, toàn tỉnh có 924 đơn vị bầu cử, 924 Ban bầu cử, bầu 3.062 đại biểu.

Toàn tỉnh đã thành lập 3.705 Tổ bầu cử, tương ứng với 3.705 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri của tỉnh tính đến ngày 12/3/2026 là 2.782.070 người. Công tác chuẩn bị và triển khai các bước của quy trình bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác bầu cử cơ bản ổn định, dư luận xã hội đồng thuận.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết, qua kiểm tra của các đoàn công tác, cơ bản các địa phương, các điểm bầu cử đã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định. Đồng chí đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh và các địa phương tiếp tục phân công lãnh đạo kiểm tra, rà soát kỹ từng khâu, từng bước, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng luật định.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong giai đoạn này, công tác tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, đóng vai trò “bản lề” quyết định thành công của cuộc bầu cử. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, định hướng dư luận, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Nội dung tuyên truyền phải được thực hiện bài bản, toàn diện, kịp thời, tập trung làm rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và tạo không khí ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong ngày bầu cử 15/3, Ủy ban Bầu cử cấp xã cần chỉ đạo các Tổ bầu cử duy trì việc bỏ phiếu liên tục; thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định của pháp luật về bầu cử, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, đồng thời đôn đốc cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác thông tin, báo cáo về bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia và cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Tài chính trình bày tờ trình xin chủ trương thực hiện Đề án “Định hướng thu hút FDI thế hệ mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030” và chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp nước ngoài để tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định việc xây dựng Đề án “Định hướng thu hút FDI thế hệ mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030” là hết sức cần thiết nhằm xác định tầm nhìn chiến lược và các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng đầu tư toàn cầu; tạo khung chính sách thống nhất để đổi mới mô hình xúc tiến đầu tư và quản lý FDI; chuyển dịch cơ cấu FDI theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh.

Đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI), đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics của vùng vào năm 2030.

Đối với Đề án hỗ trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp nước ngoài để tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, việc xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án kết nối FDI - DDI sẽ mang lại nhiều lợi ích chiến lược và lâu dài cho tỉnh. Trong đó, góp phần nâng cao chất lượng thu hút FDI và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; gia tăng giá trị gia tăng và hiệu ứng lan tỏa của khu vực FDI; tạo động lực chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đồng thời phát huy hiệu quả lợi thế không gian phát triển của tỉnh sau sáp nhập.

Cho ý kiến về hai nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đối với Đề án định hướng thu hút FDI thế hệ mới, đơn vị soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và phân định cụ thể đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Việc xây dựng các tiêu chí FDI thế hệ mới phải đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phù hợp với điều kiện hạ tầng chung của tỉnh.

Đối với Đề án hỗ trợ kết nối, liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp nước ngoài, cần xác định rõ các nội dung, giải pháp và hoạt động trọng tâm nhằm thúc đẩy liên kết FDI - DDI trên địa bàn tỉnh; đồng thời bổ sung nhiệm vụ của Sở Công Thương trong phát triển thị trường trong nước.

Đề án cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về phát triển công nghiệp, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế; xây dựng chương trình hành động thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy liên kết FDI - DDI, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Qua đó tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng, góp phần định vị Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics quan trọng của vùng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương thực hiện và đề nghị đổi tên Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030” thành Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”. Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các nội dung và văn bản liên quan để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét.

Liên quan đến chủ trương về Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và các đầu mối bên trong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp về cơ sở vật chất, quãng đường đến trường và điều kiện học tập của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiểm tra thực tế địa bàn để việc sắp xếp bảo đảm hợp lý, hiệu quả; đồng thời cần xây dựng chương trình giáo dục phù hợp cho khu vực giáo dục thường xuyên và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, các khu công nghiệp và nguồn nhân lực của tỉnh, gắn với Đề án thu hút FDI thế hệ mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến và thông qua chủ trương Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 8 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời cho ý kiến đối với 3 dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 224-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng nghe Giám đốc Công an tỉnh báo cáo việc thành lập Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Phú Thọ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ; Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý quý I năm 2026.

