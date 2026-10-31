Bánh sắn Thanh Thủy - Gói vị quê làm quà

Giữa vùng đất Thanh Thủy giàu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, bánh sắn truyền thống đang được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tài Ngọc Phú Thọ (thôn 7, xã Thanh Thủy) phát triển thành sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá hương vị quê nhà đến du khách. Từ món bánh dân dã gắn bó với đời sống người dân, doanh nghiệp mong muốn tạo nên thức quà mang dấu ấn địa phương, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm và phù hợp làm quà biếu sau mỗi chuyến đi.

Chị Vũ Thị Bích Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tài Ngọc Phú Thọ giới thiệu sản phẩm bánh sắn truyền thống.

Bánh sắn là món ăn quen thuộc, từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân vùng trung du. Từ những củ sắn mộc mạc, qua bàn tay khéo léo, kinh nghiệm chế biến, nguyên liệu dân dã trở thành món bánh mang hương vị mộc mạc của quê hương. Nắm bắt nhu cầu tìm kiếm đặc sản địa phương của du khách, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tài Ngọc Phú Thọ lựa chọn bánh sắn để phát triển theo hướng hàng hóa, gắn với hoạt động du lịch tại địa phương. Đến nay, sản phẩm Bánh sắn Tài Ngọc đã đạt OCOP 3 sao. Chị Vũ Thị Bích Ngọc - Giám đốc Công ty cho biết: Ý tưởng phát triển bánh sắn xuất phát từ mong muốn có sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ phục vụ khách du lịch. Khi đến Thanh Thủy tham quan, nghỉ dưỡng, bên cạnh trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ, du khách có thể thưởng thức bánh sắn hoặc lựa chọn sản phẩm làm quà cho gia đình, bạn bè.

Để nâng cao giá trị món bánh truyền thống, công ty chú trọng nguồn gốc nguyên liệu, xuất xứ sản phẩm, yêu cầu an toàn thực phẩm. Đây là những yếu tố quan trọng giúp tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm đặc sản có chất lượng, thông tin rõ ràng. Hiện nay, sản phẩm bánh sắn của công ty chủ yếu phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Thanh Thủy. Từ thị trường ban đầu này, doanh nghiệp mong muốn mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đưa bánh sắn đến với nhiều du khách hơn, từng bước khẳng định vị trí của sản phẩm trong nhóm quà tặng đặc trưng của địa phương.

Bánh sắn Tài Ngọc được kỳ vọng trở thành thức quà mang đậm hương vị quê hương dành cho du khách khi đến Phú Thọ.

Không chỉ phát triển sản phẩm để bán, công ty còn mong muốn kết hợp làm bánh sắn với các tour du lịch trải nghiệm. Du khách sẽ được trực tiếp tham gia các công đoạn chế biến, từ xay bột, chuẩn bị nguyên liệu đến tạo hình và hoàn thiện chiếc bánh. Qua đó, mỗi người có thể hiểu hơn về cách làm bánh truyền thống, cảm nhận sự tỉ mỉ trong từng công đoạn và tìm lại hương vị bánh sắn ngày xưa. Hoạt động này không chỉ giúp du khách hiểu hơn về món ăn truyền thống mà còn tạo thêm trải nghiệm gần gũi, thú vị trong hành trình nghỉ dưỡng tại Thanh Thủy. Việc kết hợp sản xuất đặc sản với trải nghiệm thực tế cũng mở ra hướng phát triển mới cho doanh nghiệp. Thay vì chỉ mua một sản phẩm hoàn thiện, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình chế biến, tự làm bánh, lưu giữ những kỷ niệm cùng người thân, bạn bè. Đây cũng là cách quảng bá ẩm thực địa phương sinh động, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Thời gian tới, để hiện thực hóa ý tưởng này, công ty mong muốn tăng cường kết nối với các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành và điểm tham quan nhằm đưa trải nghiệm làm bánh vào chương trình du lịch phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đẩy mạnh quảng bá sẽ là những yếu tố quan trọng để sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn.

Từ món ăn dân dã gắn với đời sống người dân, bánh sắn Thanh Thủy đang được doanh nghiệp định hướng trở thành thức quà mang dấu ấn quê hương. Dù còn nhiều việc cần làm để mở rộng thị trường, hướng đi kết hợp đặc sản với du lịch trải nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần gìn giữ giá trị ẩm thực truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Thanh Thủy nói riêng, Phú Thọ nói chung đến với đông đảo du khách.

Hoàng Hương