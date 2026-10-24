Ngọt thơm vị chuối sấy dẻo Hoàng Cương

Được công nhận đạt OCOP 3 sao trong năm 2026, sản phẩm chuối sấy dẻo Hoàng Cương đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng cao giá trị nông sản địa phương. Từ nguồn chuối chín trên vùng đất phù sa ven sông Hồng, Hợp tác xã (HTX) Chuối an toàn Hoàng Cương đã đầu tư chế biến sâu, tạo ra sản phẩm thơm ngon, giữ được vị ngọt tự nhiên, mở hướng tiêu thụ bền vững và nâng cao thu nhập cho người trồng chuối.

Sản phẩm chuối sấy dẻo Hoàng Cương được đóng gói trong túi màng PE hút chân không và hộp giấy, thuận tiện cho bảo quản, vận chuyển, sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu.

Mỗi mùa nước, dòng sông Hồng mang nặng phù sa bồi đắp những bãi bồi màu mỡ, nuôi dưỡng những vườn chuối xanh ngút mắt ở Hoàng Cương. Qua bàn tay chăm sóc cần mẫn của người nông dân, những buồng chuối chín vàng, thơm ngọt đã trở thành sản vật gắn bó với đời sống và sinh kế của nhiều gia đình nơi đây.

Tuy nhiên, chuối tươi có thời gian bảo quản ngắn, dễ thâm dập khi vận chuyển. Vào những thời điểm thu hoạch rộ, sản lượng tăng cao khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn, giá bán thiếu ổn định. Làm thế nào để giữ được giá trị của trái chuối, hạn chế thất thoát sau thu hoạch và tạo đầu ra lâu dài cho người trồng trở thành bài toán đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Năm 2021, HTX Chuối an toàn Hoàng Cương được thành lập với mục tiêu chuẩn hóa quy trình canh tác, phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, HTX xây dựng vùng trồng chuối rộng 13ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời liên kết với các hộ dân lân cận để duy trì nguồn nguyên liệu ổn định. Sản lượng chuối tiêu thụ thông qua liên kết đạt khoảng 100 tấn mỗi năm, góp phần tạo đầu ra cho nông sản và cải thiện thu nhập của người dân. Tuy nhiên, nếu chỉ tiêu thụ chuối tươi thì giá trị nông sản khó có thể bứt phá. Bởi vậy, HTX quyết định đầu tư chế biến sâu, biến trái chuối quen thuộc thành sản phẩm có thời gian bảo quản dài hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Ý tưởng chuối sấy dẻo Hoàng Cương bắt nguồn từ mong muốn giữ lại giá trị của những mùa quả ngọt, đồng thời giảm áp lực tiêu thụ mỗi khi vào vụ thu hoạch. Để tạo nên những miếng chuối sấy dẻo thơm ngon, HTX chú trọng lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát độ chín và đầu tư hệ thống sấy điện khép kín. Công nghệ sấy giúp kiểm soát nhiệt độ, hạn chế phụ thuộc vào thời tiết, góp phần giữ màu sắc tự nhiên, độ dẻo mềm và hương vị đặc trưng của chuối chín.

Không cần bổ sung đường để tạo vị ngọt, sản phẩm hướng đến giữ trọn hương vị nguyên bản của trái chuối quê hương. Sau chế biến, chuối được đóng gói trong túi màng PE hút chân không và hộp giấy, thuận tiện bảo quản, vận chuyển, sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu.

Từ nền tảng đã xây dựng, HTX hướng tới nâng cao chất lượng nguyên liệu, duy trì quy trình sản xuất an toàn, chú trọng truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh quảng bá trên các kênh phân phối. Đây cũng là cơ sở để từng bước đưa sản phẩm đến nhiều tỉnh, thành phố, giúp người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nông sản chế biến của vùng đất Hoàng Cương.

Một điểm đáng chú ý trong quá trình sản xuất là việc tận dụng phụ phẩm sau chế biến. Thay vì bỏ đi, vỏ chuối được HTX thu gom, ủ làm phân bón hữu cơ vi sinh để sử dụng trở lại cho vùng trồng. Cách làm này góp phần giảm chất thải, tiết kiệm chi phí đầu vào và từng bước hình thành chu trình sản xuất tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Từ những trái chuối chín trên vùng đất phù sa, chuối sấy dẻo Hoàng Cương đã mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương. Đến nay, sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao, tạo động lực để HTX Chuối an toàn Hoàng Cương tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển thị trường. Với vị ngọt tự nhiên cùng tâm huyết của người nông dân Đất Tổ, chuối sấy dẻo Hoàng Cương từng bước khẳng định thương hiệu, nâng tầm giá trị nông sản quê hương.

Phương Thanh