Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT năm học 2025 - 2026

Ngày 20/3, tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen tặng các thí sinh có thành tích xuất sắc tham gia hội thi.

Hội thi diễn ra từ ngày 16 - 20/3/2026, thu hút sự tham gia của giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh đến từ 41 trường THPT và 5 trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá năng lực giảng dạy, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ giáo viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong khuôn khổ hội thi, các thí sinh đã trải qua nhiều nội dung thi phong phú như: thực hành bắn súng tiểu liên AK, báo cáo chuyên đề tại lớp học, thi giảng dạy lý thuyết và thực hành. Các phần thi được tổ chức nghiêm túc, khoa học, bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục, qua đó thể hiện rõ năng lực sư phạm, khả năng tổ chức lớp học cũng như sự sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy môn học đặc thù.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT cho các thí sinh.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, hội thi đã diễn ra thành công, bảo đảm mục tiêu đề ra. Kết quả, 43/43 giáo viên tham gia đều được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT; trong đó, 10 giáo viên có thành tích xuất sắc được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Hội thi không chỉ là dịp tôn vinh những giáo viên tiêu biểu mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Lê Minh