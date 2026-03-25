Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam

Chiều 25/3, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026), nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ làm công tác xã hội trong môi trường y tế.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tặng quà cho 35 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Được biết công tác xã hội không chỉ là cầu nối giữa người bệnh với đội ngũ y bác sĩ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Trong suốt thời gian qua, đội ngũ cán bộ công tác xã hội của bệnh viện đã tích cực hỗ trợ, tư vấn, kết nối nguồn lực, giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm điều trị.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tri ân các Câu lạc bộ thiện nguyện có những đóng góp trong công tác xã hội thời gian qua.

Đây là dịp để ghi nhận sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các câu lạc bộ thiện nguyện đã có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động hỗ trợ người bệnh. Đại diện bệnh viện đã trao thư tri ân tới các câu lạc bộ, nhà hảo tâm vì những hỗ trợ bền vững trong năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Tại chương trình, bệnh viện đã trao 35 suất quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình đã trao tặng 16 suất quà cho những bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị tài trợ và các câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng - kết nối yêu thương”. Hoạt động đã thu hút đông đảo bệnh nhân và người nhà tham gia với nhiều nội dung ý nghĩa như cắt tóc miễn phí, phát 400 phiếu mua hàng 0 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, tặng 500 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Tổng giá trị các hoạt động thiện nguyện trong chương trình ước tính khoảng 135 triệu đồng.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp người bệnh thêm động lực vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Dương Huyền


