Biên chế cán bộ 2026-2031 đã được Bộ Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Trung ương xây dựng

Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp xây dựng các quy định về định mức biên chế cán bộ công chức 2026-2031.

Liên quan đến định mức biên chế, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ngày 16.3 theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thời gian qua một số địa phương đề xuất sớm ban hành quy định về định mức biên chế và giao biên chế cán bộ, công chức cho địa phương, nhất là cấp xã theo hướng tăng số lượng so với hướng dẫn của định mức tạm thời hiện nay.

Liên quan đến nội dung này, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Căn cứ tổng biên chế, quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, địa phương sẽ chủ động giao biên chế cơ quan, đơn vị, cấp xã.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Việc đề xuất giao biên chế giai đoạn 2026-2031 sẽ được xây dựng trên cơ sở rà soát, tổng hợp tình hình biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm gắn chặt với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quy mô công việc và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Trong đó, đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức ở cấp xã (có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao).

Bộ Nội vụ cho hay, sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để chủ động bố trí và giao biên chế cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

