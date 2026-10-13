Bình Phú tạo chuyển biến từ cải cách hành chính

Trong 9 tháng năm 2026, xã Bình Phú ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, với các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp và mức độ hài lòng nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Kết quả này thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân.

Xã Bình Phú bố trí các cụm pa nô tuyên truyền trực quan hướng dẫn người dân thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vì Nhân dân phục vụ

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Phú giải quyết thủ tục hành chính. Tại khu vực tiếp đón, các cụm pa nô được bố trí dễ quan sát, hướng dẫn quy trình thực hiện, giúp người dân chủ động tìm hiểu thông tin trong thời gian chờ đợi.

Bà Lê Thị Xuyến ở thôn Gai Hạ cho biết, việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã ngày càng thuận tiện nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ. Nội dung pa nô rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân nắm được quy trình, thành phần hồ sơ, hạn chế thời gian tìm hiểu, đi lại nhiều lần.

Một trong những điểm nổi bật của Trung tâm là tinh thần chủ động, linh hoạt trong phục vụ. Ngay cả ngày nghỉ, Trung tâm vẫn tạo điều kiện giải quyết thủ tục cho công dân có nhu cầu; một số thủ tục được trả kết quả ngay, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức.

Cùng với tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, Trung tâm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua tranh cổ động, phương tiện thông tin đại chúng và các lớp tập huấn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Mô hình hành chính lưu động cũng được triển khai nhằm hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân thôn Gai Hạ.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, xóm phát huy vai trò thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Nổi bật là mô hình “Thôn số thông minh” tại thôn Gai Hạ, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Thông qua mô hình, người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và tích hợp thông tin bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID. Thôn cũng từng bước lắp đặt camera giám sát tại những khu vực cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.

Chi nhánh Viettel Phù Ninh phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và Ban Công tác Mặt trận hỗ trợ xây dựng kênh Zalo OA cho thôn Gai Hạ, tạo nhóm kết nối người dân, cập nhật thông tin hoạt động và tăng cường tương tác trên môi trường số.

Trong quý IV/2026, UBND xã tiếp tục tổ chức hướng dẫn tại các thôn, phát huy vai trò nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng thanh niên và các đoàn thể, từng bước lan tỏa kỹ năng số trong dân cư.

Xây dựng nền hành chính công hiện đại

Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, xã Bình Phú chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, dân chủ trong điều hành được phát huy, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân. Việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, bộ phận liên quan trong hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết thủ tục hành chính. Tiến độ xử lý hồ sơ được thường xuyên theo dõi; những trường hợp có nguy cơ chậm, quá hạn được kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 4.976 hồ sơ, giải quyết 4.889 hồ sơ; còn 90 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ chậm muộn.

Cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Phú đáp ứng yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.

Trung tâm cơ bản thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng kiểm soát thủ tục và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, số hóa, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả được duy trì theo quy định. Thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí được công khai, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu, thực hiện.

Năm 2026, xã triển khai giải quyết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa. Mã QR được ứng dụng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hỗ trợ tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến. Các quyết định công bố thủ tục hành chính mới cũng được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của xã.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Hà Xuân Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, địa phương xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, bảo đảm hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đúng hạn.

Đồng thời, xã chú trọng số hóa, khai thác, tái sử dụng dữ liệu; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, Bình Phú tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đức Anh