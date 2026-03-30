Bộ Y tế thông tin về biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Tổ chức WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đang được theo dõi

Sáng 29/3, Bộ Y tế thông tin, theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi.

Tổ chức WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Vaccine COVID-19 vẫn có tác dụng phòng bệnh nặng và tử vong

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. Tổ chức WHO đồng thời nhận định các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Trước tình hình trên, với trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.

Nguồn Chinhphu.vn

