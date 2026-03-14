Bolivia bắt giữ trùm ma túy khét tiếng Mỹ Latinh

Ngày 13/3, cảnh sát Bolivia đã bắt giữ Sebastian Marset, trùm ma túy khét tiếng ở Nam Mỹ, từng nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Mỹ và nhiều năm trốn chạy khắp khu vực.

Sebastian Marset được chuyển đến trại tạm giam vào ngày 13/3. Ảnh: Cảnh sát Bolivia

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Marset vào sáng sớm cùng ngày trong một chiến dịch truy bắt quy mô lớn tại thành phố Santa Cruz, miền đông Bolivia. Marset là một trong những trùm ma túy nguy hiểm nhất ở phía nam khu vực Nam Mỹ. Mỹ đã treo thưởng 2 triệu USD cho thông tin dẫn đến bắt giữ hắn vì tội rửa tiền. Cảnh sát Paraguay và Bolivia cũng truy bắt trùm ma túy này.

Theo thông báo truy nã của Mỹ, Marset lẩn trốn kể từ tháng 7/2023, khi bỏ chạy khỏi Santa Cruz sau một chiến dịch truy bắt lớn. Cuộc điều tra của Paraguay chỉ ra hắn liên quan đến các vụ thu giữ hơn 16 tấn cocaine, trong đó có một lô hàng lớn tại cảng Antwerp năm 2021.

Marset còn nổi tiếng với niềm đam mê bóng đá. Hắn sử dụng lợi nhuận từ ma túy để mua và tài trợ cho các đội bóng chuyên nghiệp cấp thấp ở Mỹ Latinh và châu Âu, thậm chí tự đưa mình vào đội hình xuất phát.

Theo Washington Post năm 2024, Marset ra lệnh cất giấu cocaine trong các lô hàng bánh quy và đậu nành để qua mặt lực lượng chức năng.

Theo nhandan.vn