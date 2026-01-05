Các lãnh đạo công nghệ chốt lời hơn 16 tỷ USD trong năm 2025

Dẫn đầu xu hướng là nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos bán ra 25 triệu cổ phiếu, thu về 5,7 tỷ USD; sau đó là cựu CEO Oracle, bà Safra Catz, với giá trị cổ phiếu bán ra đạt 2,5 tỷ USD.

Chủ tịch điều hành Amazon, ông Jeff Bezos. (Nguồn: Reuters)

Song hành cùng đà tăng kỷ lục của nhóm cổ phiếu công nghệ trong năm 2025, dàn lãnh đạo các tập đoàn này cũng nhanh tay quy đổi khối tài sản khổng lồ “trên giấy” thành tiền mặt.

Theo phân tích dữ liệu từ Bloomberg, tổng giá trị cổ phiếu được các nhân vật này bán ra đã vượt ngưỡng 16 tỷ USD.

Dẫn đầu xu hướng này là nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos. Trong hai tháng 6 và 7/2025, ông đã bán ra 25 triệu cổ phiếu, thu về 5,7 tỷ USD.

Đứng ngay sau là cựu Giám đốc điều hành (CEO) Oracle, bà Safra Catz, với giá trị cổ phiếu bán ra đạt 2,5 tỷ USD; tiếp sau đó là ông Michael Dell, CEO của tập đoàn máy tính Dell Technologies, với 2,2 tỷ USD.

Tại Nvidia, ông Jensen Huang đã chứng kiến công ty của mình trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa 5.000 tỷ USD.

Cùng lúc đó, ông cũng bán ra lượng cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD. Tương tự, CEO của Arista Networks, bà Jayshree Ullal, đã thu về gần 1 tỷ USD khi nhu cầu các thiết bị mạng tốc độ cao của công ty tăng vọt, qua đó đưa giá trị tài sản ròng cá nhân của bà vượt mốc 6 tỷ USD.

Hầu hết các giao dịch kể trên đều được thực hiện thông qua những kế hoạch bán cổ phiếu đã được đăng ký và phê duyệt từ trước, chứ không phải là những quyết định mang tính nhất thời.

Trong danh sách này còn có ông chủ Meta Mark Zuckerberg với 945 triệu USD cổ phiếu được bán thông qua quỹ của mình.

Trong khi đó, CEO Nikesh Arora của Palo Alto Networks và người đồng sáng lập Robinhood Baiju Bhatt mỗi người cũng bỏ túi hơn 700 triệu USD.

Điểm chung xuyên suốt các thương vụ này chính là làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) - động lực chính liên tục thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ lên những tầm cao mới trong suốt năm qua.

Nguồn TTXVN