Galaxy S26: Khi Samsung định nghĩa lại “AI Phone tích hợp” từ phần cứng

AI trên smartphone ngày càng phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng thực sự hữu ích. Với Galaxy S26, Samsung tiếp cận theo hướng khác: xây dựng một Galaxy AI Phone tích hợp, nơi phần cứng, hệ điều hành và Galaxy AI được phát triển song song để AI hoạt động ổn định và liền mạch hơn trong sử dụng hằng ngày.

Hiệu năng mạnh mẽ trên Galaxy S26 series là nền tảng cho các tác vụ Galaxy AI hoạt động trơn tru.

Trong vài năm gần đây, AI đã trở thành một phần quen thuộc trên smartphone. Tuy nhiên, nhiều tính năng vẫn mang tính rời rạc: hoạt động tốt trong các bản demo nhưng chưa thực sự liền mạch trong sử dụng hằng ngày. Một trong những nguyên nhân là AI thường chỉ được bổ sung như lớp phần mềm chạy trên nền tảng phần cứng vốn không được thiết kế riêng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Với Galaxy S26 series, Samsung tiếp cận theo hướng khác. Thay vì chỉ thêm AI như tính năng, hãng thiết kế thiết bị ngay từ đầu như một Galaxy AI Phone tích hợp, nơi phần cứng, hệ điều hành và Galaxy AI được phát triển song song. Cách tiếp cận này giúp các tính năng AI hoạt động ổn định hơn, xử lý nhiều tác vụ trực tiếp trên thiết bị và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống xử lý bên ngoài.

AI chạy mượt hay không phụ thuộc vào phần cứng nhiều hơn chúng ta nghĩ

Một trong những hạn chế thường thấy của AI trên smartphone là tốc độ và độ ổn định khi xử lý các tác vụ phức tạp như nhận diện hình ảnh, phân tích ngữ cảnh hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên đòi hỏi khối lượng tính toán lớn.

Samsung giải quyết vấn đề này trên Galaxy S26 series bằng cách thiết kế nền tảng xử lý xoay quanh AI. Galaxy S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, trong khi Galaxy S26 và S26+ trang bị Exynos 2600 - vi xử lý 2nm đầu tiên trên smartphone. Cả hai chipset đều được tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo với NPU (Neural Processing Unit) mạnh hơn, cho phép nhiều tính năng Galaxy AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Bên cạnh năng lực xử lý, Samsung cũng chú trọng khả năng duy trì hiệu năng khi AI hoạt động liên tục. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) được cải tiến giúp thiết bị giữ được hiệu suất ổn định ngay cả khi xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Nhờ đó, các tính năng như Gợi ý thông minh (Now Nudge) gợi ý theo ngữ cảnh, các AI agent như Gemini hay Perplexity, hoặc những tác vụ nhiều bước như tìm thông tin và đặt dịch vụ có thể vận hành mượt mà trong nền mà không làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng.

Khi camera không chỉ chụp ảnh, mà còn “hiểu” những gì nó nhìn thấy

Một trong những hạn chế quen thuộc của camera smartphone là nhiều bức ảnh vẫn phải phụ thuộc khá nhiều vào hậu kỳ để đạt được kết quả như mong muốn. Trên Galaxy S26 series, Samsung tiếp cận theo hướng khác khi đưa AI vào ngay từ khâu xử lý hình ảnh thông qua AI ISP (Image Signal Processor) - bộ xử lý hình ảnh tích hợp trong chipset.

ISP là thành phần chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu thô từ cảm biến camera trước khi tạo thành bức ảnh hoàn chỉnh. Khi kết hợp với AI, hệ thống này có thể phân tích khung cảnh theo thời gian thực, nhận diện ánh sáng, chủ thể và màu sắc để điều chỉnh cách xử lý hình ảnh ngay từ đầu.

AI ISP còn có thể tự động nhận diện tài liệu và thực hiện căn chỉnh.

Nhờ đó, AI không chỉ xuất hiện ở bước chỉnh sửa sau khi chụp mà đã tham gia ngay từ đầu vào quá trình xử lý của camera. Điều này giúp cải thiện nhiều tình huống chụp quen thuộc như selfie trong môi trường ánh sáng phức tạp, quay video ban đêm với Nightography, hay quét tài liệu với khả năng tự động loại bỏ méo hình và vật thể che khuất. Đồng thời, các công cụ như Photo Assist cũng cho phép chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh văn bản, giúp người dùng dễ dàng hoàn thiện bức ảnh mà không cần sử dụng thêm ứng dụng bên ngoài.

Khi AI hiểu người dùng hơn, bảo mật cũng phải bắt đầu từ phần cứng

Một trong những câu hỏi lớn nhất khi AI ngày càng phổ biến trên smartphone là dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý như thế nào. Để đưa ra các gợi ý đúng ngữ cảnh - từ lịch trình, tin nhắn cho đến hình ảnh và thói quen sử dụng - hệ thống AI cần truy cập vào nhiều dữ liệu cá nhân hơn so với trước đây. Điều này khiến vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trên Galaxy S26 series, Samsung xử lý bài toán này bằng cách kết hợp AI với hệ thống bảo mật phần cứng nhiều lớp. Nền tảng Samsung Knox đóng vai trò như lớp bảo vệ xuyên suốt thiết bị, từ chipset, hệ điều hành cho đến ứng dụng. Bên cạnh đó, các dữ liệu nhạy cảm như thông tin sinh trắc học, mã PIN hay khóa mã hóa được lưu trữ trong Knox Vault - một khu vực phần cứng tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của hệ thống.

Người dùng có thể an tâm về quyền riêng tư với những lớp tường rào bảo mật dữ liệu, kết hợp với tùy chọn xử lý AI ngay trên thiết bị.

Cùng với đó, cơ chế Personal Data Engine (PDE) cho phép Galaxy AI phân tích ngữ cảnh và cá nhân hóa trải nghiệm ngay trên thiết bị, trong khi Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) mã hóa dữ liệu của từng ứng dụng riêng biệt. Nhờ vậy, nhiều tác vụ AI có thể được xử lý trực tiếp trên điện thoại thay vì phải gửi dữ liệu lên máy chủ bên ngoài, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn thông tin cá nhân của mình.

Galaxy S26 series: Khi AI trở thành nền tảng của thiết bị

Nhìn tổng thể, cách tiếp cận của Galaxy S26 series cho thấy AI trên smartphone đang bước sang một giai đoạn khác. Thay vì chỉ bổ sung thêm nhiều tính năng mới, Samsung tập trung xây dựng nền tảng phần cứng đủ mạnh để AI có thể hoạt động ổn định, xử lý nhiều tác vụ trực tiếp trên thiết bị và đồng thời bảo đảm dữ liệu cá nhân được bảo vệ. AI không còn là thứ người dùng phải chủ động kích hoạt, mà trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm hàng ngày.

Galaxy S26 series vượt tầm “AI Phone” để trở thành “Galaxy AI Phone tích hợp”.

Đó cũng là lý do Samsung gọi Galaxy S26 series là một “Galaxy AI Phone tích hợp” - nơi phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo được phát triển như một hệ thống thống nhất, hướng đến việc giúp AI trở nên hữu ích, đáng tin và dễ tiếp cận hơn trong đời sống thực tế.

Nguồn Nhandan