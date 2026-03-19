Các loại hình bất động sản tại The Global City thu hút sự quan tâm của thị trường

Sau hơn ba năm phát triển, The Global City đã từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản đa dạng từ nhà phố thương mại, căn hộ cao cấp đến biệt thự compound. Mỗi loại hình được định vị rõ ràng, hướng đến từng nhóm khách hàng khác nhau - từ người tìm kiếm không gian an cư chất lượng, nhà đầu tư mong muốn tạo dòng tiền ổn định đến giới tinh anh cần một nơi ở riêng tư giữa đô thị sôi động.

Nhà phố thương mại Soho - tâm điểm kinh doanh và dòng tiền

Phân khu đầu tiên được giới thiệu ra thị trường tại The Global City là Soho – khu nhà phố thương mại đa công năng nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, một trong những trục giao thông quan trọng của khu Đông.

Ngay sau khi hoàn thiện và bàn giao, Soho nhanh chóng trở thành khu phố sôi động bậc nhất trong đại đô thị, nơi quy tụ nhiều nhà hàng, quán cà phê, thương hiệu ẩm thực và dịch vụ giải trí. Không gian tại đây được thiết kế theo cảm hứng từ những khu phố thương mại nổi tiếng thế giới như Soho (New York) hay Downtown Dubai, tạo nên một môi trường kinh doanh - giải trí năng động.

Điểm nổi bật của nhà phố Soho nằm ở thiết kế 5 tầng linh hoạt, cho phép chủ sở hữu kết hợp nhiều công năng trong cùng một không gian. Tầng trệt có thể sử dụng làm cửa hàng hoặc showroom kinh doanh, các tầng trên dành cho văn phòng, căn hộ dịch vụ hoặc không gian sinh hoạt gia đình. Mô hình này mang lại khả năng khai thác thương mại và tạo dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu.

Không chỉ vậy, Soho còn sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, giúp sản phẩm trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều đối tượng: gia đình đa thế hệ muốn vừa ở vừa kinh doanh, doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng thương mại tại khu đô thị mới, hay nhà đầu tư cá nhân mong muốn sở hữu tài sản có khả năng khai thác cho thuê ngay.

Tháng 3/2025, phân khu Soho còn được niêm yết trên mạng lưới bất động sản hạng sang toàn cầu Christie’s International Real Estate (CIRE), nhờ những lợi thế về vị trí, thiết kế, tiện ích và uy tín của nhà phát triển. Đây được xem là bước tiến giúp sản phẩm gia tăng độ nhận diện trên thị trường quốc tế.

Trong dài hạn, khi toàn bộ tiện ích của The Global City đi vào vận hành, Soho được kỳ vọng tiếp tục trở thành “trái tim thương mại” của đại đô thị, nơi dòng khách cư dân và du khách đổ về, qua đó gia tăng giá trị khai thác và tiềm năng tăng giá cho chủ sở hữu.

Căn hộ cao tầng - không gian sống dành cho cộng đồng cư dân tinh anh

Bên cạnh nhà phố thương mại, phân khúc căn hộ cao tầng cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm tại The Global City, đặc biệt từ nhóm khách hàng trẻ thành đạt và chuyên gia quốc tế làm việc tại khu Đông.

Mảnh ghép cao tầng đầu tiên của dự án là Masteri Grand View - phân khu tọa lạc tại vị trí cửa ngõ của khu đô thị, ngay giao điểm giữa đường Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường. Nhờ vị trí này, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các tiện ích nội khu cũng như các khu vực trọng điểm của Thành phố Thủ Đức.

Masteri Grand View gồm hai tòa tháp Spark và Glow, được thiết kế theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với mật độ chỉ 8 căn mỗi sàn. Cách bố trí này giúp tối ưu sự riêng tư và thông thoáng - yếu tố ngày càng được người mua nhà coi trọng.

Các căn hộ đều được thiết kế với diện tích mở rộng đón ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn thoáng và bố cục không gian linh hoạt. Điều này mang lại trải nghiệm sống thoải mái, đồng thời tăng giá trị khai thác cho thuê trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cao cấp tại khu Đông ngày càng tăng.

Ở phân khúc cao cấp hơn, dự án Lumière Midtown tiếp tục mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Dự án mang phong cách kiến trúc New York hiện đại, kết hợp thiết kế biophilic - đưa thiên nhiên vào không gian sống nhằm tạo sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và môi trường xanh.

Lumière Midtown được trang bị 34 tiện ích nội khu chuẩn resort, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích chung của toàn đại đô thị như trung tâm thương mại quy mô lớn, công viên cảnh quan, trường quốc tế, bệnh viện và kênh đào nhạc nước. Sự kết hợp này giúp phân khu trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhóm cư dân tinh anh, những người đặt tiêu chuẩn cao về chất lượng sống.

Theo đánh giá của các chuyên gia, căn hộ cao tầng tại The Global City không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn là tài sản đầu tư dài hạn. Khi cộng đồng cư dân quốc tế hình thành và các tiện ích đô thị hoàn thiện, giá trị cho thuê và khả năng tăng giá của phân khúc này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.

Biệt thự đảo SOLA - không gian sống riêng tư cho giới thượng lưu

Nếu nhà phố Soho đại diện cho nhịp sống sôi động và căn hộ cao tầng hướng đến cộng đồng cư dân trẻ thành đạt, thì phân khu SOLA lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác: không gian sống biệt lập, riêng tư và đẳng cấp.

SOLA được quy hoạch như một bán đảo villa compound, sở hữu vị trí đặc biệt với ba mặt tiếp giáp sông tự nhiên. Nhờ lợi thế này, các căn biệt thự tại đây có tầm nhìn thoáng đãng và môi trường sống yên tĩnh - yếu tố hiếm có trong các đô thị lớn.

Phân khu được phát triển theo mô hình compound khép kín với hệ thống an ninh nhiều lớp, đảm bảo sự riêng tư cho cư dân. Bên trong khu biệt thự là chuỗi tiện ích “may đo” dành riêng cho cộng đồng tinh tuyển như công viên chủ đề nội khu, clubhouse riêng, dining lounge và các không gian sinh hoạt cộng đồng cao cấp.

Điểm đặc biệt của SOLA nằm ở triết lý sống mà phân khu này mang lại: tận hưởng sự tĩnh tại của thiên nhiên nhưng vẫn kết nối thuận tiện với toàn bộ hệ tiện ích của đại đô thị. Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận khu thương mại, trung tâm giải trí hay các tuyến giao thông huyết mạch của khu Đông.

Chính sự kết hợp giữa tính riêng tư và khả năng kết nối đã khiến phân khu biệt thự này trở thành lựa chọn của giới doanh nhân và tầng lớp thượng lưu - những người tìm kiếm không gian sống khác biệt giữa lòng đô thị sôi động.

Hệ sinh thái bất động sản hoàn chỉnh tại đại đô thị trung tâm mới

Với danh mục sản phẩm đa dạng từ nhà phố thương mại, căn hộ cao tầng đến biệt thự compound, The Global City đang dần hình thành một hệ sinh thái bất động sản hoàn chỉnh hiếm thấy tại khu Đông TP.HCM.

Mỗi loại hình sản phẩm tại đây đều được định vị rõ ràng, phục vụ những nhu cầu khác nhau của thị trường: nhà phố Soho dành cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dòng tiền; căn hộ cao tầng hướng đến cộng đồng cư dân trẻ năng động; còn biệt thự SOLA mang lại không gian sống riêng tư cho giới thượng lưu.

Sự đa dạng này không chỉ tạo nên sức hút cho dự án mà còn góp phần hình thành một cộng đồng cư dân đa tầng lớp – từ chuyên gia quốc tế, doanh nhân đến các gia đình trẻ.

Theo nhận định của giới chuyên gia, khi các tiện ích đô thị hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành, giá trị của các sản phẩm bất động sản tại The Global City có thể tiếp tục gia tăng, đưa nơi đây trở thành một trong những điểm sáng của thị trường bất động sản TP.HCM trong những năm tới.

