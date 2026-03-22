Các mốc thời gian thi Tốt nghiệp THPT thí sinh cần lưu ý

Thí sinh có khoảng thời gian gần 2 tuần để đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi và điểm thi tốt nghiệp được công bố vào ngày 1/7.

Theo Bộ GD&ĐT, trước ngày 15/4, các Sở GD&ĐT chủ trì lập tài khoản và giao cho học sinh đang học lớp 12.

Từ ngày 17 đến hết ngày 21/4, tổ chức cho học sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 24 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét tốt nghiệp đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp.

Chậm nhất ngày 9/5, rà soát, chỉnh sửa thông tin thí sinh (nếu có); rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có). Đồng thời, tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú, đối tượng người dân tộc thiểu số cho thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần

In danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và danh sách. Bàn giao phiếu đăng ký dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 13/5.

Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); duyệt thông tin đăng ký dự thi; bàn giao danh sách thí sinh và phiếu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT.

Rà soát dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện của thí sinh; cho học sinh rà soát, ký xác nhận; duyệt thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống trước 2/6.

Trước ngày 5/6 sẽ thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Ngày 11-12/6 diễn ra kỳ thi trên toàn quốc.

Kết quả thi được công bố vào lúc 8 giờ sáng, ngày 1/7, tức chỉ hơn 2 tuần sau khi kỳ thi kết thúc.

Chậm nhất ngày 3/7 sẽ xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Trước 4/7, sẽ cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp, công bố kết quả tốt nghiệp.

Thí sinh có băn khoăn về kết quả khi, có thể gửi đơn phúc khảo trong thời gian 5 ngày (từ 1-5/7).

Trước 31/7, gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp về Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11-12/6. Mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Lịch thi như sau:

