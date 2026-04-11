Nỗ lực ngoại giao của các nước Nam Mỹ diễn ra sau khi Colombia cùng ngày công bố mức thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ecuador để đáp trả quyết định tương tự của nước láng giềng.
Ngày 10/4, Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) đã thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Colombia và Ecuador nhằm thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Nỗ lực ngoại giao này diễn ra sau khi Colombia cùng ngày công bố mức thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ecuador để đáp trả quyết định tương tự của nước láng giềng.
Theo thông báo của Bộ Thương mại Colombia, chính phủ nước này đã áp dụng biện pháp thuế đối ứng sau mỗi lần Ecuador tăng thuế kể từ đầu năm nay, với mức thuế được nâng dần từ 30% lên 100%. Tuy nhiên, một số nguyên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất trong nước của Colombia sẽ được miễn thuế.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thương mại Colombia Diana Morales cho biết hai bên đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao song chưa đạt tiến triển đáng kể.
Căng thẳng thương mại giữa hai nước Nam Mỹ gia tăng trong những tháng gần đây, sau những bất đồng liên quan đến các vấn đề an ninh và chính trị.
Trong một phát biểu đưa ra hồi háng 1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho rằng Colombia thiếu hợp tác trong việc chống buôn bán ma túy và khai thác mỏ trái phép dọc đường biên giới chung.
Mới đây, nước này đã triệu hồi Đại sứ tại Colombia để tham vấn sau khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro có phát biểu liên quan đến một số vấn đề chính trị tại Ecuador. Cùng với đó, ngày 9/4, Ecuador thông báo nâng thuế đối với hàng hóa Colombia từ 50% lên 100%.
Trước tình hình này, Cộng đồng các quốc gia vùng Andes, bao gồm cả Peru và Bolivia, đã thúc đẩy hai bên đối thoại nhằm tìm giải pháp chung.
Theo các hiệp hội thương mại, Colombia xuất khẩu sang Ecuador các mặt hàng như điện, dược phẩm, phương tiện, mỹ phẩm và sản phẩm nhựa; trong khi nhập khẩu dầu thực vật, cá ngừ đóng hộp, khoáng sản và kim loại.
Nguồn TTXVN
