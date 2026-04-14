Các nước Trung Đông muốn biến Hàn Quốc thành căn cứ dự trữ dầu

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài hơn 40 ngày, nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ ở khu vực đang gia tăng quan tâm tới việc sử dụng các cơ sở dự trữ dầu tại Hàn Quốc như một giải pháp chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro xuất khẩu.

Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn phát biểu của ông Yang Ki Wook - Giám đốc Văn phòng An ninh Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, tại họp báo ngày 14/4, cho biết ngày càng nhiều quốc gia Trung Đông liên hệ với chính phủ Hàn Quốc để tìm kiếm khả năng lưu trữ dầu thô tại các kho dự trữ ở Đông Bắc Á, đặc biệt là tại Hàn Quốc.

Theo ông Yang, việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của dầu mỏ toàn cầu, đã gây tác động nghiêm trọng hơn đối với các nước xuất khẩu dầu như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hay Kuwait, do dầu thô chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế các nước này. Trong bối cảnh đó, các quốc gia này đang tìm cách đưa dầu ra ngoài khu vực rủi ro để lưu trữ trước, qua đó duy trì khả năng cung ứng và bán ra khi cần thiết.

Ông Yang cho biết các nước sản xuất dầu tin rằng nếu có thể dự trữ dầu thô bên ngoài eo biển Hormuz, sẽ giảm đáng kể rủi ro gián đoạn xuất khẩu. Vì vậy, các nước này đặc biệt quan tâm đến các căn cứ dự trữ tại Đông Bắc Á và đang đề nghị tham vấn với Hàn Quốc.

Trên thực tế, xu hướng này không phải mới. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE trước đó đã ký thỏa thuận với Hàn Quốc về dự án dự trữ dầu chung. Tuy nhiên, theo giới chức Hàn Quốc, hiện không chỉ UAE mà còn có thêm nhiều quốc gia Trung Đông khác đang xem xét Hàn Quốc như một trung tâm dự trữ dầu bên ngoài Trung Đông và chủ động tiếp cận để thảo luận hợp tác.Dự án dự trữ dầu chung quốc tế của Hàn Quốc vận hành theo mô hình cho phép Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) cho các đối tác nước ngoài thuê kho chứa còn trống. Đổi lại, Hàn Quốc không chỉ thu được phí lưu trữ mà còn có quyền ưu tiên mua lại lượng dầu này trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nguồn cung.

Giới chức Hàn Quốc đánh giá mô hình này mang lại lợi ích kép. Một mặt, nó giúp các nước xuất khẩu dầu đa dạng hóa điểm lưu trữ, giảm phụ thuộc vào các tuyến vận tải rủi ro. Mặt khác, Hàn Quốc có thể gián tiếp mở rộng nguồn dự trữ năng lượng trong nước, qua đó tăng cường an ninh năng lượng.

Theo ông Yang, mặc dù lượng dầu này không được tính chính thức vào dự trữ quốc gia, nhưng việc chúng được lưu trữ trong lãnh thổ Hàn Quốc và có thể được ưu tiên sử dụng khi cần thiết thực chất giúp tăng khả năng ứng phó của Hàn Quốc. Thực tế cho thấy, trong các nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế thời gian qua, việc Hàn Quốc có sẵn cơ sở hạ tầng dự trữ và hợp tác với các nước sản xuất dầu đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán.

Theo baotintuc.vn