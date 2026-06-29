Cách tra cứu phạt nguội khi đăng kiểm theo quy định mới

Từ 1/7, việc kiểm tra thông tin phương tiện vi phạm khi thực hiện đăng kiểm sẽ được thực hiện thống nhất trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 30/2026 quy định trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; đồng thời quy định trình tự, thủ tục kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Đáng chú ý, tại thông tư này lần đầu tiên quy định cụ thể việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phương tiện vi phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Theo đó, các phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc có kết quả kiểm định không đạt sẽ được cập nhật vào hệ thống quản lý phương tiện vi phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thông tin phương tiện vi phạm khi thực hiện đăng kiểm sẽ được thực hiện thống nhất trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam từ 1/7.

Nguồn dữ liệu này được tổng hợp từ các cơ sở đăng kiểm và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp cơ sở đăng kiểm phải cập nhật thông tin vi phạm lên hệ thống như: thông tin phương tiện không trùng khớp với hồ sơ đăng ký; chủ xe chưa thực hiện thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký sau khi cải tạo; phát hiện hồ sơ, giấy tờ giả; hoặc phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật khi kiểm định.

Trách nhiệm của từng cơ quan trong việc xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu này cũng được quy định cụ thể.

Cũng tại thông tư này, Bộ Xây dựng quy định cụ thể việc lắp đặt một số phụ kiện chính hãng. Theo đó, các hạng mục ngoại thất được phép lắp đặt mà không phải làm thủ tục cải tạo gồm cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, viền chắn bùn, cánh gió phía sau và ốp vành bánh xe theo các tùy chọn do nhà sản xuất cung cấp.

Thông tư 30 còn mở rộng danh mục những thay đổi không được coi là cải tạo xe. Trong đó có việc thay đổi kết cấu cửa thùng hàng; chuyển đổi tôn bọc phẳng sang dạng sóng hoặc ngược lại; gia cố phần khung mui của xe mui phủ; lắp hoặc tháo nắp chắn bụi trên xe tải tự đổ; bổ sung nắp che khoang hàng trên xe bán tải; lắp thêm bậc lên xuống, chi tiết trang trí ống xả, viền đèn, cánh lướt gió hay mui gió.

Những thay đổi này được xác định không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực hoặc các thông số kỹ thuật cốt lõi của phương tiện nên không cần thực hiện quy trình chứng nhận cải tạo như trước

Theo suckhoedoisong.vn