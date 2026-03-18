Cây chuối mở hướng phát triển kinh tế ở Lai Đồng

Những năm gần đây, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Lai Đồng từng bước hình thành và phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Từ những vườn đồi hiệu quả kinh tế thấp, nhiều hộ dân đã mạnh dạn cải tạo đất, đầu tư trồng chuối tiêu hồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nhu cầu thị trường, cây chuối trở thành một trong những cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Là xã có diện tích đất đồi khá lớn, nhận thấy tiềm năng phát triển của cây chuối tiêu hồng, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân chuyển đổi một phần diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các giống chuối có năng suất, chất lượng cao. Bên cạnh đó, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc đến thu hoạch và bảo quản.

Nhờ sự định hướng kịp thời của chính quyền địa phương cùng sự năng động của người dân, diện tích chuối của xã Lai Đồng từng bước được mở rộng, đến nay toàn xã có hơn 40ha chuối tiêu hồng. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, hình thành những vườn chuối xanh tốt, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cây chuối không chỉ giúp tận dụng tốt diện tích đất vườn đồi mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn.

Bà Hà Thị Tiên ở khu Sận, xã Lai Đồng chăm sóc vườn chuối của gia đình mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Gia đình bà Hà Thị Tiên ở khu Sận là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sang trồng chuối tiêu hồng tại địa phương. Trước đây, diện tích đất đồi của gia đình chủ yếu trồng keo, chu kỳ thu hoạch dài nhưng giá trị kinh tế không cao. Sau khi tìm hiểu mô hình trồng chuối ở một số địa phương lân cận, bà Tiên quyết định chuyển đổi hơn 1ha đất sang trồng chuối tiêu hồng.

Ban đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc chăm sóc gặp không ít khó khăn. Nhờ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và chủ động học hỏi, vườn chuối của gia đình bà Tiên dần phát triển ổn định. Hiện nay, mỗi năm vườn chuối của gia đình bà cho thu hoạch hàng chục tấn quả. Chuối được thương lái đến tận vườn thu mua nên đầu ra khá thuận lợi.

Bà Hà Thị Tiên chia sẻ: "So với cây trồng khác, chuối tương đối dễ chăm sóc, thời gian cho thu hoạch nhanh. Nếu chăm sóc tốt, năng suất khá cao, đầu ra ổn định nên bà con yên tâm mở rộng diện tích."

Không chỉ riêng gia đình bà Tiên, nhiều hộ dân khác tại xã Lai Đồng cũng đang từng bước phát triển mô hình trồng chuối. Gia đình ông Hà Văn Sinh ở khu Bương trước đây chủ yếu trồng cây lâm nghiệp trên diện tích đất đồi. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế thấp, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Sinh đã mạnh dạn cải tạo đất để trồng chuối. Đến nay, diện tích chuối của gia đình đã mở rộng lên gần 1ha. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn chuối phát triển tốt, mỗi năm mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước nâng cao đời sống.

Giống chuối tiêu hồng mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân ở xã Lai Đồng.

Thực tế cho thấy, cây chuối có nhiều ưu điểm như dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư không quá lớn và có thể tận dụng lao động trong gia đình. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 10 - 12 tháng, sau đó có thể tiếp tục khai thác từ các cây con. Bên cạnh đó, chuối là loại quả được thị trường tiêu thụ khá mạnh, phục vụ nhu cầu ăn tươi, chế biến. Chính vì vậy, nhiều hộ dân ở Lai Đồng đã coi cây chuối là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Đồng chí Đinh Thị Minh Thương - Trưởng phòng Kinh tế xã Lai Đồng cho biết: "Xã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng hiệu quả diện tích đất đồi vườn để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, trong đó cây chuối tiêu hồng đang cho thấy nhiều triển vọng."

Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng chuối theo hướng tập trung, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ bà con nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, xã khuyến khích người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Cùng với mở rộng diện tích, nhiều hộ dân tại Lai Đồng bắt đầu chú trọng hơn đến việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như sử dụng giống chuối chất lượng cao, chăm sóc theo quy trình, bón phân hợp lý, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Nhờ đó, năng suất và chất lượng chuối ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng.

Việc phát triển mô hình trồng chuối không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai địa phương. Nhiều diện tích đất đồi trước đây bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả nay đã được phủ xanh bằng những vườn chuối xanh tốt, tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn.

Hoàng Hương