Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, ngày 26/3, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình em Tô Tiến Thành, học sinh Trường THPT Tam Đảo, xã Đại Đình.

Em Tô Tiến Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm do bạo bệnh, mẹ em làm nghề bán hàng rong để nuôi hai con ăn học. Tuy nhiên, mẹ em Thành không may qua đời do tai nạn giao thông. Hiện, hai anh em Thành phải sống nhờ gia đình người thân trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các em vẫn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, duy trì việc học tập và giúp đỡ gia đình.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị. Kết quả, số tiền và quà hỗ trợ trị giá 10,5 triệu đồng đã được trao tận tay gia đình em Thành.

Đại diện Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 trao quà cho em Thành.

Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên kịp thời, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự sẻ chia trách nhiệm của tập thể đơn vị. Qua đó góp phần tiếp thêm nghị lực để hai anh em vững bước đến trường.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về tuổi trẻ ngành Kiểm sát trong lòng Nhân dân.

Nguyễn Quỳnh

(CTV)


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhân dân Học sinh Tiến Thành kiểm sát tỉnh Phú Thọ Gia đình Khó khăn chi đoàn Trao quà hỗ trợ Động viên
