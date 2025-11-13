Chính phủ Ấn Độ nhận định vụ nổ gần Pháo đài Đỏ là khủng bố

Ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua nghị quyết lên án vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi vào tối 10/11, đồng thời xác định đây là “vụ tấn công khủng bố.”

Hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Bộ trưởng Đường sắt, thông tin & truyền thông và điện tử & công nghệ thông tin Ashwini Vaishnaw nhấn mạnh: “Đất nước đã chứng kiến một vụ khủng bố tàn bạo do các lực lượng phản quốc gây ra thông qua vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ.”

Cuộc họp nội các diễn ra sau khi Thủ tướng Narendra Modi kết thúc cuộc họp của Ủy ban Nội các về an ninh (CCS) để xem xét tình hình và đánh giá cuộc điều tra đang diễn ra về vụ tấn công trên.

Bộ trưởng Vaishnaw cho biết Nội các lên án mạnh mẽ hành động hèn nhát và đê hèn này, đồng thời "tái khẳng định cam kết không lay chuyển của Ấn Độ về chính sách không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện. Nội các cũng bày tỏ sự cảm kích trước những tuyên bố đoàn kết và hỗ trợ từ nhiều chính phủ trên thế giới."

Trước khi chủ trì cuộc họp CCS, Thủ tướng Modi đã đến Bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) ở Delhi ngay sau khi trở về từ chuyến thăm Bhutan kéo dài 2 ngày, để thăm hỏi những người bị thương trong vụ nổ xe ở gần Pháo đài Đỏ.

Các chuyên gia pháp y xác nhận không tìm thấy dấu vết mảnh đạn trên thi thể hoặc quần áo của nạn nhân, đồng thời cho biết loại chất nổ được sử dụng sẽ được xác định sau khi phân tích trong phòng thí nghiệm. Hầu hết các vết thương tập trung ở phần thân trên, đầu và ngực.

Vụ nổ xảy ra khoảng 19h (theo giờ địa phương) tối 10/11 trên chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, gần Pháo đài Đỏ - công trình lịch sử nổi tiếng ở thủ đô New Delhi.

Các nguồn tin cho biết tính tới nay, vụ nổ đã khiến 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana.

