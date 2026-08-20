Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hướng tới xuất khẩu bền vững

Sáng 20/8, tiếp tục chương trình thăm và làm việc chuyên đề về nông nghiệp, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tại xã An Bình và Yên Trị. Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã An Bình, Yên Trị.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm thực tế Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Lạc Thủy (thôn Mán, xã An Bình).

Đoàn công tác đã thăm mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn hậu bị tại Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Lạc Thủy (thôn Mán, xã An Bình). Công ty có tổng diện tích trên 100 ha, quy mô 2.400 con lợn nái và 18.000 con lợn hậu bị cấp độ GGP (thuần chủng). Trong 7 tháng năm 2026, đơn vị đã cung cấp 38.539 con lợn giống và 20.637 con lợn hậu bị. Trong quá trình chăn nuôi, Công ty luôn chú trọng hệ thống xử lý nước thải khép kín, tái sử dụng nước thải nhằm giảm tác động đến môi trường.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Lạc Thủy phát biểu tại chương trình làm việc.

Ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Công ty tiếp tục duy trì sản xuất quy mô lớn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh xử lý nước thải, Công ty cần kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm không khí, bảo đảm hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với chủ đầu tư Khu công nghiệp Phú Sơn sớm nâng công suất xử lý nước thải lên 13.000 m3/ngày đêm, hoàn thành cấp giấy chứng nhận điều chỉnh công suất vào đầu tháng 10/2026; Sở Xây dựng chủ trì điều chỉnh quy hoạch chung trong tháng 10/2026 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại chương trình làm việc.

Đối với đề xuất Dự án Nhà máy giết mổ và chế biến các sản phẩm thịt gà số 3 tại Khu công nghiệp Phú Sơn (quy mô 1 triệu con/tuần, tổng vốn đầu tư 145 triệu USD), Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai; đồng thời giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Chủ đầu tư Khu công nghiệp Phú Sơn sớm triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận chủ trương đầu tư. Đồng chí chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND xã An Bình điều chỉnh quy hoạch chung để thực hiện quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp; giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành bổ sung hồ sơ làm thủ tục cấp chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm mô hình trồng bưởi Diễn của Hợp tác xã Đại Đồng, xã Yên Trị.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình trồng bưởi Diễn xuất khẩu của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đại Đồng (xóm Đại Đồng, xã Yên Trị). Toàn xã hiện có 983,8 ha cây ăn quả, trong đó diện tích cây có múi 932 ha, riêng cây bưởi 912 ha. Thu nhập từ trồng bưởi đạt 250-400 triệu đồng/ha/năm. Sản phẩm “Bưởi Yên Thủy” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận; bưởi Diễn của HTX Nông nghiệp Đại Đồng đạt OCOP 4 sao. Hiện 31 ha vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường EU, Mỹ, New Zealand. Năm 2025, HTX xuất khẩu 34 tấn bưởi và tiêu thụ nội địa 750 tấn.

Xã Yên Trị đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất bưởi, phấn đấu nâng tỷ lệ diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP lên 50% vào năm 2030; phát triển vùng trồng bưởi xuất khẩu có mã số, đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, New Zealand...; từng bước xây dựng trung tâm đóng gói, sơ chế đạt chuẩn xuất khẩu. Địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo nguồn nước, đầu tư cơ sở sơ chế và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Ghi nhận các đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác quy hoạch, đánh giá điều kiện để hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi trong tháng 10; tổ chức hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật để đạt năng suất, chất lượng cao hơn; lồng ghép các dự án để hỗ trợ kinh phí đầu tư xưởng sơ chế. Giao Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ về ứng dụng chuyển đổi số. Địa phương chủ động thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần có tầm nhìn dài hạn, giải pháp căn cơ để mở rộng diện tích, hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; sản phẩm nông nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh bằng chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Yên Trị.

Tại buổi làm việc với xã Yên Trị, lãnh đạo xã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội và những kết quả nổi bật trong phát triển vùng cây ăn quả tập trung; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển của địa phương.

Lãnh đạo xã Yên Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển của tập thể lãnh đạo xã Yên Trị. Đồng chí yêu cầu xã phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành quy hoạch chung trong tháng 11/2026; tập trung xử lý tài sản dôi dư, ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, y tế; sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập phù hợp với tiêu chí của ngành Giáo dục.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, xã cần tập trung cao độ cho “Chiến dịch 500 ngày đêm” và cao điểm “180 ngày đêm” làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; chủ động nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông. Đối với các kiến nghị của xã, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương phối hợp, hỗ trợ địa phương phát triển vùng trồng bưởi, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản.

Đối với 2 dự án đã được quy hoạch sân golf và khu du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ trực tiếp nghiên cứu, kêu gọi nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, xã Yên Trị cần tiếp tục phát huy tư duy đổi mới, thể hiện vai trò “tuyến đầu” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của cấp xã trong mô hình chính quyền 2 cấp; từ đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, chất lượng cao và bền vững.

Hồng Duyên