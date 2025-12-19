Chung sức, đồng lòng, phấn đấu đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chiều 19/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên hành chính thông qua một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; điều hành ngân sách, đầu tư công năm 2026; giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và triển khai kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ bối cảnh tình hình thế giới và khu vực; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh tiềm ẩn tác động lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân, song, tỉnh Phú Thọ vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao (10%), cao nhất trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách ước đạt 57.400 tỷ đồng; các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư có chuyển biến rõ nét...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định giao nhiệm vụ năm 2026 cho các sở, ngành.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới, việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định giao nhiệm vụ cho Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2026; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 và quyết định của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2026 các đại biểu đã tập trung thảo luận bổ sung, làm rõ thêm các chỉ số tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực trong kế hoạch; các chính sách thuế mới sắp có hiệu lực trong năm 2026 và tác động đến nguồn thu của tỉnh; các giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu năm 2026 nhằm đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu thu ngân sách; thực hiện các nhiệm vụ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trình bày quyết định của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định những kết quả đạt được năm 2025 là sự kế thừa, tiếp nối quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện trong nhiều năm của các thế hệ và nhiều nhiệm kỳ qua; là nỗ lực của các cấp, ngành, nhất là sự cố gắng khắc phục khó khăn, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn thảo luận tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích kỹ những hạn chế, bất cập, thách thức cần được tiếp tục tập trung xử lý, giải quyết hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh quan điểm điều hành của UBND tỉnh trong năm 2026. Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó có 5 chỉ tiêu chủ yếu (Tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo). Tiếp tục thực hiện phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương theo tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành, địa phương gắn với phân bổ nguồn nhân lực; tổ chức kiểm tra, giám sát, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các sở, ngành, địa phương.

Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Việt Cường thảo luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương, tích cực rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Tăng cường công tác rà soát, lập, đề xuất phương án quy hoạch phát triển đô thị mở rộng, quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng; quy hoạch chung xã, phường. Quyết tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại kịch bản tăng trưởng 2 con số của năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các chương trình, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, của quốc gia, các tuyến giao thông liên vùng, kết nối với các tuyến cao tốc, trung tâm đô thị, công nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận thảo luận tại hội nghị.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông lưu ý UBND các xã, phường, cùng với thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác bồi thường, GPMB triển khai các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, của quốc gia; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền, phân cấp thẩm quyền; kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với năng lực thực thi. Quản lý chặt chẽ tài sản dôi dư, bảo đảm không thất thoát, tiêu cực, lãng phí...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý thức trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ sẽ tự tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đinh Vũ