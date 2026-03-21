Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

{title}
{publish}
{head}
Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia: Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.
Đây là một trong những cuộc bầu cử quy mô lớn, phạm vi rộng và nhiều yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia, khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.
Cử tri tỉnh Phú Thọ phấn khởi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, khoa học, bài bản. Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng, các Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố, xã, các tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương. Công tác nhân sự, thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ Trung ương đến địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.
Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định. Trong đó, tỉnh Phú Thọ bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội trong số 29 ứng cử viên.
Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia).
KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG
- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500
- Tổng số người ứng cử: 863
- Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940
- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%
- Số phiếu hợp lệ: 75.892.848
- Số phiếu không hợp lệ: 298705
DANH SÁCH 17 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI THUỘC ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH PHÚ THỌ(xếp theo vần chữ cái A,B,C)1. Ông VŨ TUẤN ANH2. Ông VƯƠNG KIM ÁNH3. Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG4. Ông PHẠM ĐẠI DƯƠNG5. Ông NGUYỄN HỮU ĐÔNG6. Bà NGUYỄN THỊ PHÚ HÀ7. Bà LƯU THỊ THÚY HẰNG8. Bà BÙI THỊ MINH HOÀI9. Ông PHẠM HÙNG HƯNG10. Ông NGUYỄN VĂN MẠNH11. Ông CHÂU VĂN MINH12. Ông BÙI THANH NAM13. Bà ĐẶNG BÍCH NGỌC14. Ông NGUYỄN CAO SƠN15 Ông ĐINH CÔNG SỸ16 Ông NGUYỄN MINH TUẤN17 Bà BÙI THỊ KIM TUYẾN
Đinh Vũ
baophutho.vn Ngày 21/3, Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ -...
baophutho.vn Ngày 21/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
baophutho.vn Chiều 20/3, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về tình hình, kết quả thực hiện giải phóng mặt...
baophutho.vn Chiều 20/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị...
baophutho.vn Sáng 20/3, UBND xã Yên Lãng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện thuộc Dự án...
baophutho.vn Sáng 20/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm...
baophutho.vn Ngày 20/3, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại...