Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia: Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Đây là một trong những cuộc bầu cử quy mô lớn, phạm vi rộng và nhiều yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia, khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Cử tri tỉnh Phú Thọ phấn khởi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, khoa học, bài bản. Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng, các Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố, xã, các tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương. Công tác nhân sự, thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ Trung ương đến địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định. Trong đó, tỉnh Phú Thọ bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội trong số 29 ứng cử viên.

Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia).

KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG - Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500 - Tổng số người ứng cử: 863 - Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940 - Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214 - Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70% - Số phiếu hợp lệ: 75.892.848 - Số phiếu không hợp lệ: 298705 Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500

DANH SÁCH 500 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ (xem file đính kèm) Cong_bo_Danh_sach_chinh_thuc.pdf

DANH SÁCH 17 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI THUỘC ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH PHÚ THỌ (xếp theo vần chữ cái A,B,C) 1. Ông VŨ TUẤN ANH 2. Ông VƯƠNG KIM ÁNH 3. Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG 4. Ông PHẠM ĐẠI DƯƠNG 5. Ông NGUYỄN HỮU ĐÔNG 6. Bà NGUYỄN THỊ PHÚ HÀ 7. Bà LƯU THỊ THÚY HẰNG 8. Bà BÙI THỊ MINH HOÀI 9. Ông PHẠM HÙNG HƯNG 10. Ông NGUYỄN VĂN MẠNH 11. Ông CHÂU VĂN MINH 12. Ông BÙI THANH NAM 13. Bà ĐẶNG BÍCH NGỌC 14. Ông NGUYỄN CAO SƠN 15 Ông ĐINH CÔNG SỸ 16 Ông NGUYỄN MINH TUẤN 17 Bà BÙI THỊ KIM TUYẾN

Đinh Vũ