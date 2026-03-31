Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp vì cộng đồng

Giữa những biến động không nhỏ của năm 2025, khi chi phí đầu vào gia tăng, nguồn nước suy giảm và áp lực đầu tư còn đè nặng lên hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Nhưng điều đáng ghi nhận hơn cả không chỉ là những con số vượt kế hoạch, mà chính là ở cách doanh nghiệp này lựa chọn con đường phát triển, từ cung cấp một dịch vụ thiết yếu, từng bước tạo dựng giá trị vì cộng đồng, lấy người dân và người lao động làm trung tâm.

Giữ mạch nguồn bằng những quyết sách đúng

Đằng sau sự ổn định của một doanh nghiệp ngành nước là bài toán không hề đơn giản. Năm 2025, Công ty phải đối mặt với hàng loạt thách thức như nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, cạn kiệt; nhu cầu sử dụng biến động do các khu công nghiệp điều chỉnh sản xuất; trong khi vẫn phải đảm bảo trả nợ các dự án đầu tư lớn.

Công nhân Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc vận hành cung cấp nước sạch cho các hộ dân nông thôn.

Trong bối cảnh đó, thay vì bị động, Ban lãnh đạo Công ty đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động, đồng bộ từ hạ tầng đến quản trị. Trọng tâm là mở rộng và hoàn thiện hệ thống cấp nước, từng bước phủ kín dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, kể cả những địa bàn khó khăn như vùng núi Tam Đảo.

Chỉ riêng trong năm 2025, gần 2.500 khách hàng mới được phát triển, nâng tổng số khách hàng lên hơn 51.000. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô mở rộng, mà còn cho thấy sự lan tỏa của một dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Cùng với đó, việc nâng công suất cấp nước, bổ sung các giải pháp kỹ thuật như trạm bơm dự phòng, bể chứa trung gian... đã giúp hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi điều kiện tự nhiên không thuận lợi .

Một hướng đi đáng chú ý khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dịch vụ. Từ phần mềm quản lý khách hàng, hợp đồng điện tử đến hệ thống giám sát chất lượng nước online, tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, 100% khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng và ví điện tử - một bước tiến thể hiện rõ tư duy quản trị hiện đại .

Chính những giải pháp trúng và đúng này đã giúp Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định uy tín trên thị trường.

Năm 2025, doanh thu của Công ty đạt hơn 260 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2024 và vượt 8,8% kế hoạch đề ra. Sản lượng nước sạch đạt 19 triệu m3, tăng hơn 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2024.

Cùng với đó, nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước được Công ty thực hiện đầy đủ với số nộp ngân sách đạt khoảng 23 tỷ đồng.

Chăm lo người lao động từ những điều cụ thể

Nếu những con số phản ánh sức khỏe doanh nghiệp thì cách chăm lo cho người lao động lại thể hiện chiều sâu phát triển. Và đây chính là điểm tạo nên bản sắc của Công ty.

Năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,2 triệu đồng/người/tháng, duy trì ổn định trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Quan trọng hơn, toàn bộ người lao động đều được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ và huấn luyện an toàn lao động.

Công nhân Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thi công xây lắp tuyến ống cấp nước cho Khu Công nghiệp Bá Thiện.

Không dừng ở đó, Công ty chú trọng cải thiện môi trường làm việc và đời sống tinh thần của người lao động như duy trì nhà ở tập thể, bếp ăn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; khen thưởng kịp thời những cá nhân có sáng kiến, đóng góp. Những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại tạo nên sự gắn bó và động lực cống hiến lâu dài.

Đặc biệt, công tác đào tạo được xác định là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người lao động được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng, tiếp cận công nghệ mới, từ đó từng bước làm chủ các hệ thống quản lý, vận hành hiện đại.

Ở đây, người lao động không chỉ là lực lượng sản xuất, mà thực sự trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển.

Lan tỏa giá trị từ trách nhiệm xã hội

Từ dòng nước sạch phục vụ đời sống, doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa giá trị bằng những hành động thiết thực với cộng đồng.

Trong năm 2025, Công ty đã dành gần 200 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội gồm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Song song với đó là tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với trách nhiệm xã hội, xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người yếu thế. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới, ông Nguyễn Văn Khánh - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

“Chúng tôi xác định, phát triển không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà phải tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân và đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động” - ông Khánh nhấn mạnh.

Quang Nam