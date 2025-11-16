Cựu danh thủ bức xúc khi tuyển Pháp ưu ái Mbappe

Cựu tiền vệ Pháp, Jerome Rothen cho rằng việc Kylian Mbappe được rời đội tuyển và nghỉ trận gặp Azerbaijan ở lượt cuối bảng D vòng loại World Cup 2026 có thể gây mâu thuẫn nội bộ.

Pháp đã giành vé dự World Cup 2026 sau trận thắng Ukraine 4-0 hôm 16/11. Vì thế, trận cuối gặp Azerbaijan trên sân Tofig Bahramov, Baku hôm nay không còn ý nghĩa về mặt điểm số. LĐBĐ Pháp sau đó cho phép thủ quân Mbappe rút khỏi đội tuyển với lý do được công bố là bị viêm mắt cá chân phải.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Azerbaijan, HLV Didier Deschamps giải thích rằng Mbappe được cho nghỉ để tránh rủi ro. Ông cho biết tiền đạo 26 tuổi vẫn còn viêm mắt cá chân phải và được giao lại cho đội ngũ y tế của Real Madrid quản lý.

Kylian Mbappe ăn mừng trong trận Pháp thắng Ukraine 4-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu tối 13/11. Ảnh: LP

Deschamps cũng nhấn mạnh rằng việc cho nghỉ các trụ cột trong trận đấu cuối cùng không còn ý nghĩa cạnh tranh là điều đã được dự định từ trước, với Mbappe là trường hợp tiếp theo sau Eduardo Camavinga. Đây là cách ông vừa bảo vệ sức khỏe cầu thủ, vừa giữ sự cân bằng trong đội hình, đảm bảo các cầu thủ còn lại có cơ hội ra sân và duy trì phong độ, đồng thời tránh tạo áp lực hoặc tranh cãi không cần thiết trong đội tuyển.

Tuy nhiên, Jerome Rothen, cầu thủ từng thi đấu cho tuyển Pháp giai đoạn 2003-2007, tỏ ra bất bình với quyết định này. “Chúng tôi tự hỏi điều này ngay phút 80 trận thắng Ukraine, khi tỷ số đang là 4-0: ai sẽ nghĩ ra lý do chấn thương để không phải đến Baku?”, Mundo Deportivo dẫn lời cựu danh thủ người Pháp.

Rothen nhấn mạnh rằng Mbappe là đội trưởng và nhận được sự ưu ái, nhưng các đồng đội khác cũng xứng đáng được quan tâm. Ông nói: "Các cầu thủ khác, những người thi đấu nhiều như Mbappe suốt năm, liệu có không mệt mỏi và không muốn tham dự trận đấu không quan trọng này? Không. Nhưng họ vẫn phải đi vì nghĩa vụ với đội tuyển".

Cựu danh thủ 47 tuổi cảnh báo rằng những quyết định ưu tiên như vậy có thể để lại hậu quả lâu dài. “Khi thắng, mọi chuyện đều ổn”, Rothen bày tỏ. "Nhưng khi kết quả đi xuống, những quyết định kiểu này sẽ để lại hệ quả. Nó có thể tạo ra mâu thuẫn trong phòng thay đồ, và tôi vẫn tin rằng có những cầu thủ đã chán ngấy việc ưu ái Mbappe".

Trong trận thắng Ukraine vừa qua, Mbappe góp một cú đúp, nâng thành tích cá nhân lên 400 bàn trong sự nghiệp nhà nghề, vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc này. Với riêng tuyển Pháp, anh đã đóng góp 55 bàn, và đang trải qua 6 trận liên tiếp nổ súng cho ĐTQG - chuỗi trận ghi bàn dài nhất đối với một tuyển thủ Pháp, kể từ sau Jean-Pierre Papin (7 trận, từ 9/1990 đến 10/1991).

Tính trong năm 2025, Mbappe đã góp công trực tiếp vào 57% tổng số bàn thắng của tuyển Pháp, với 7 bàn và 5 kiến tạo, tức 12 lần góp dấu giày trong 21 bàn toàn đội có được.

Nguồn vnexpress.net