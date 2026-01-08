Sesko lập cú đúp, MU vẫn mất điểm trước đội đứng thứ 19

{title}
Man United đánh rơi chiến thắng trước Burnley khi chỉ hòa 2-2 đội áp chót BXH, qua đó lỡ cơ hội vào top 4 và tiếp tục bộc lộ những vấn đề nơi hàng phòng ngự.
Rạng sáng 8/1 (giờ Việt Nam), Manchester United đã để tuột chiến thắng đầy đáng tiếc khi bị Burnley cầm hòa 2-2 trên sân Turf Moor, trong khuôn khổ vòng 21 Ngoại hạng Anh 2025/26. Trận hòa trước đội đứng áp chót BXH khiến Quỷ đỏ chưa thể chen chân vào top 4 và tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ.
Man United nhập cuộc với thế trận kiểm soát bóng chủ động, liên tục triển khai các pha phối hợp ngắn nhằm tìm kiếm khoảng trống. Tuy nhiên, trong lúc mải mê dâng cao, đội khách bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh. Phút 13, từ một tình huống tấn công của Burnley, cú dứt điểm trong vòng cấm của Bashir Humphreys bị đổi hướng khiến thủ môn Senne Lammens bó tay, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, Man United đẩy cao nhịp độ trận đấu. Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Manuel Ugarte liên tục thử vận may bằng những cú sút từ xa, song chưa thể đánh bại thủ môn Martin Dubravka. Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về Burnley, trong sự tiếc nuối của đội khách khi bàn thắng của Lisandro Martinez không được công nhận sau khi VAR vào cuộc.
Bước sang hiệp hai, sức ép của Man United nhanh chóng được cụ thể hóa. Phút 50, Benjamin Sesko khống chế gọn gàng đường chuyền trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ. Chỉ 10 phút sau, tiền đạo người Slovenia tiếp tục tỏa sáng khi đón quả căng ngang của Patrick Dorgu và dứt điểm chính xác, giúp Man United lần đầu vượt lên dẫn 2-1.
Tưởng chừng thế trận đã nằm trong tầm kiểm soát, thì điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đội khách lại lộ rõ. Phút 66, Jaidon Anthony thoát xuống nhận đường chuyền thuận lợi rồi tung cú sút căng vào góc cao khung thành, quân bình tỷ số 2-2 cho Burnley.
Những phút cuối, Man United tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm, đáng chú ý là cú sút dội xà của Shea Lacey, nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Chung cuộc, hai đội hòa 2-2. Kết quả này khiến Man United dậm chân ở vị trí thứ 6 với 32 điểm, kém top 4 hai điểm, đồng thời đặt ra nhiều dấu hỏi cho HLV tạm quyền Darren Fletcher dù lối chơi đã có phần khởi sắc hơn.
Nguồn TTXVN
