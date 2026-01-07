U23 Việt Nam nhận tin cực vui, sáng cửa vào tứ kết

Đối thủ U23 Kyrgyzstan gặp bất lợi khi mất tiền đạo chủ lực càng giúp U23 Việt Nam sáng cửa giành chiến thắng.

U23 Việt Nam đã có khởi đầu hoàn hảo tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại Jordan với tỷ số thuyết phục 2-0 ở trận ra quân. Hai bàn thắng được ghi bởi Đình Bắc và Hiểu Minh giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik áp đảo hoàn toàn trong hiệp thi đấu đầu tiên trước khi phòng ngự xuất sắc ở hiệp 2 để bảo toàn tỷ số.

Có thể nói U23 Việt Nam đã giải quyết trận đấu quan trọng nhất tại bảng A khi với 3 điểm trong tay, cơ hội đi tiếp đang rộng mở. Ở lượt trận thứ 2 thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán với Kyrgyzstan, đội có lần đầu tiên dự VCK U23 châu Á 2026. Thêm 1 chiến thắng nữa là U23 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp.

U23 Việt Nam còn đang nắm trong tay lợi thế khi đối thủ mất tiền đạo chủ lực ở cuộc đối đầu sắp tới. Kyrgyzstan sẽ chắc chắn không có được sự phục vụ của Arsen Sharshenbekov sau khi tiền đạo này nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út nên sẽ vắng mặt ở trận gặp U23 Việt Nam.

Trước đối thủ hùng mạnh là U23 Ả Rập Xê Út, Kyrgyzstan đã chơi khá ổn dù thiếu người từ sớm và phải đến cuối trận mới nhận bàn thua. Với kết quả hiện tại, U23 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng với 3 điểm như Ả Rập Xê Út nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

U23 Kyrgyzstan cho thấy họ rất nguy hiểm khi trận đấu nhanh và tranh chấp liên tục. U23 Việt Nam nên kiểm soát rủi ro bằng các pha triển khai chắc, hạn chế các tình huống mạo hiểm dẫn đến phải lao vào các pha tranh bóng hai liên tục. Tuy nhiên việc mất tiền đạo quan trọng nhất của mình sẽ ảnh hưởng cực lớn tới lối đá của đại diện Trung Á khi gặp U23 Việt Nam.

Trước một đối thủ thiên về cường độ nhanh, cơ hội thường đến khi đối thủ triển khai tấn công nhanh và chưa kịp trở về phòng ngự. Các pha bóng nhanh, tận dụng tốc độ của các tiền đạo để lẻn ra sau lưng hàng thủ có thể là chìa khóa cho U23 Việt Nam.

