Mất điểm trước Chelsea, Man City gặp khó trong cuộc đua vô địch

Manchester City gây thất vọng khi bị Chelsea cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, qua đó để Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch.
Rạng sáng 5/1 (giờ Việt Nam), Manchester City tiếp đón Chelsea trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 20 Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù kiểm soát thế trận vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đội bóng của Pep Guardiola vẫn phải chấp nhận trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối sau bàn gỡ muộn của Enzo Fernández.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Manchester City đã đẩy cao đội hình và áp đặt hoàn toàn thế trận. Tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm lên tới hơn 70%, cùng số pha dứt điểm vượt trội so với đối thủ. Erling Haaland, Phil Foden và Bernardo Silva liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Chelsea, song sự xuất sắc của thủ môn Filip Jorgensen cùng việc kém duyên trước khung thành khiến đội chủ nhà chưa thể sớm khai thông bế tắc. Phút 39, Haaland có cơ hội mười mươi trong vòng cấm nhưng cú sút của anh lại tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV.
Sau nhiều sức ép, Man City cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Tijjani Reijnders nhanh chân dứt điểm tung nóc lưới Chelsea, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 trước khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City vẫn là đội cầm trịch. Haaland tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong khi các pha dứt điểm của Rayan Cherki hay Bernardo Silva đều bị hàng thủ Chelsea hóa giải. Đội khách kiên trì phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công, đặc biệt sau khi Liam Delap được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ. Phút 90+4, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Man City, Enzo Fernández chớp thời cơ dứt điểm cận thành, đánh bại Gianluigi Donnarumma để gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Trước đó ít phút, chính tiền vệ người Argentina cũng có một cú sút nguy hiểm buộc thủ thành Man City phải trổ tài cứu thua.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến Manchester City đánh rơi hai điểm quan trọng và bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên BXH. Trong khi đó, Chelsea đứng thứ 5 với 31 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu.
Nguồn thethao247
