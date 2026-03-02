Thắng ngược dòng Palace, MU vào top 3 Ngoại hạng Anh

Trong ngày thi đấu chói sáng của Bruno Fernandes, Man Utd đã có màn ngược dòng ấn tượng trước Crystal Palace tại vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Hiệp một trận đấu giữa Man Utd và Crystal Palace diễn ra với nhịp độ khá cao và sớm có bước ngoặt bất ngờ.

Ngay từ những phút đầu, Crystal Palace nhập cuộc tự tin và chủ động gây sức ép. Phút thứ 4, từ một tình huống phạt góc do Brennan Johnson thực hiện, Maxence Lacroix thoát khỏi sự kèm cặp của Leny Yoro rồi dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua sớm buộc Man Utd phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Sau bàn thua, “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức tấn công. Bruno Fernandes có cú sút xa buộc Dean Henderson phải trổ tài cản phá, trong khi các pha lên bóng của Bryan Mbeumo và Matheus Cunha cũng tạo ra không ít sóng gió.

Không dừng lại ở đó, đội chủ nhà chịu tổn thất lớn khi Luke Shaw dính chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Noussair Mazraoui. Những phút cuối hiệp, đội chủ nhà gia tăng sức ép với hàng loạt tình huống cố định. Casemiro bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi đánh đầu chệch cột dọc từ cự ly gần, còn Benjamin Sesko không thắng được Henderson trong pha đánh đầu hiểm hóc.

Ngay sau giờ nghỉ, Man Utd đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Benjamin Sesko, Casemiro rồi Bruno Fernandes lần lượt có những cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Dean Henderson vẫn chơi xuất sắc để giữ lợi thế cho Palace. Bước ngoặt lớn đến ở phút 52, khi Maxence Lacroix phạm lỗi kéo áo Cunha trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Chris Kavanagh không chỉ cho Man Utd hưởng phạt đền mà còn rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ bên phía Palace.

Trên chấm 11 mét, Bruno Fernandes dứt điểm lạnh lùng, gỡ hòa ở phút 57, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chơi hơn người, Man Utd hoàn toàn làm chủ thế trận, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép đối thủ. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 65, khi Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác để Benjamin Sesko bật cao đánh đầu, giúp “Quỷ đỏ” lần đầu vươn lên dẫn trước.

Trong khoảng thời gian còn lại, Man Utd tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội với các pha dứt điểm của Matheus Cunha, Casemiro và Amad Diallo, song Dean Henderson vẫn là điểm tựa giúp Crystal Palace tránh thêm bàn thua. Trong khi đó, Palace gần như không thể phản kháng khi chơi thiếu người, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2.

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Michael Carrick leo lên vị trí thứ ba với 51 điểm, thành tích ngang bằng Aston Villa nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Về phía Palace, đội bóng thành London xếp thứ 14 với 35 điểm.

Nguồn thethao247