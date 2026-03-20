Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Ngày 20/3, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 78 đại biểu, đại diện cho 277 hội viên trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại Đại hội.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) vào Hội tỉnh Phú Thọ (cũ) từ ngày 28/11/2025, đánh dấu bước phát triển mới trong việc kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy bản chất kiên trung, truyền thống đoàn kết của người tù cộng sản, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, hoạt động của Hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hội chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Công tác nghĩa tình, chăm lo đời sống hội viên được quan tâm thực hiện. Các cấp hội đã ủng hộ gần 240 triệu đồng vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”... và hỗ trợ Nhân dân vùng thiên tai. Tổ chức mừng thọ cho 65 lượt hội viên; thăm hỏi gần 300 lượt hội viên ốm đau, khó khăn; tổ chức tang lễ chu đáo cho 47 hội viên qua đời.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò gương mẫu của hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội cũng chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần cách mạng; đẩy mạnh đoàn kết, chung sức cùng Nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và phát huy vai trò truyền lửa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Thường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Lê Minh