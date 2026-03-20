Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 20/3, Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 4 tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm hiện có 1039 thành viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quỹ đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả. Tổng nguồn vốn đạt trên 160 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu nhiệm kỳ; dư nợ cho vay đạt trên 140 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế hộ gia đình và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, khoảng 0,3%. Bên cạnh đó, Quỹ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.
Toàn cảnh Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng thành viên, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết quan trọng và ra mắt Ban lãnh đạo Quỹ nhiệm kỳ mới.
Lê Hoàng
Nếu như phiên sáng 20/3, giá vàng SJC tiếp tục “lao dốc”, xuống thấp nhất từ đầu tháng 2/2026 thì tới cuối giờ chiều 20/3, giá vàng giao dịch từ 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng...
baophutho.vn Trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng chịu áp lực cạnh tranh lớn, yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, việc...
baophutho.vn Ngày 20/3, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn chính sách thuế mới thông qua 17 điểm cầu trực tuyến giữa Thuế tỉnh và các Thuế cơ sở.
baophutho.vn Biến động giá xăng dầu đang tạo áp lực trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trước thực tế đó, tỉnh Phú...
baophutho.vn Dự án thi công đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ có chiều dài trên 3,7 km, tổng mức đầu...
baophutho.vn Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hàng loạt chính sách mới về đất đai và xây dựng chính thức đi vào cuộc sống. Việc giảm nghĩa vụ tài...
baophutho.vn Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân...