Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 20/3, Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 4 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm hiện có 1039 thành viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quỹ đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả. Tổng nguồn vốn đạt trên 160 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu nhiệm kỳ; dư nợ cho vay đạt trên 140 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế hộ gia đình và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, khoảng 0,3%. Bên cạnh đó, Quỹ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng thành viên, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết quan trọng và ra mắt Ban lãnh đạo Quỹ nhiệm kỳ mới.

Lê Hoàng