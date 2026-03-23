Dàn nghệ sĩ gạo cội đóng tiểu phẩm về “Táo quân”

Các nghệ sĩ Quốc Khánh, Chí Trung, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung trở lại tập luyện, ghi hình tiểu phẩm về Táo quân, sẽ phát sóng ngày 29/3.

Tiểu phẩm của dàn diễn viên mang tên Hái hoa dân chủ, sẽ xuất hiện bên cạnh nhiều phần âm nhạc, hát múa trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 - sản xuất dịp kỷ niệm 30 năm kênh VTV3 phát sóng chương trình đầu tiên.

Nhà sản xuất chưa công bố nội dung, thời lượng của tiết mục. Ngày 23/3, các nghệ sĩ ghi hình trong một tiếng rưỡi. Nghệ sĩ Chí Trung cho biết họ bám theo môtíp đã quen thuộc với khán giả và biến tấu thêm một số chi tiết, mảng miếng hài.

Nghệ sĩ Chí Trung, Quốc Khánh trong buổi tập hôm 21/3. Chương trình chiếu vào 20h ngày 29/3.

Dàn nghệ sĩ gồm “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh, Chí Trung, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Trung Ruồi. Nghệ sĩ Xuân Bắc, Công Lý không trở lại tham gia chương trình. Phụ trách trang phục là nhà thiết kế Đức Hùng, người đảm nhiệm công việc này nhiều năm.

Nghệ sĩ Quốc Khánh gắn với vai Ngọc Hoàng trong "Táo quân".

Trước Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, nhiều khán giả tiếc nuối vì series dừng sản xuất. Chương trình thay thế mang tên Quảng trường mùa xuân, phát sóng vào khung giờ trước giao thừa, bị nhiều người chê “nhạt hơn Táo quân”.

Một số nguồn tin cho rằng quyết định dừng Táo quân có thể liên quan tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Quốc Khánh - người đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Trên mạng xã hội khi đó xuất hiện thông tin “diễn viên Quốc Khánh bị ung thư phổi, hiện di căn sang xương”. Nghệ sĩ sau đó cho biết tình hình của anh ổn. Một số người bạn nói anh từng gặp vấn đề sức khỏe nhưng đã xuất viện.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình, phát sóng vào Tất niên Âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm trong suốt một năm qua. Thông qua đó, chương trình phản ánh, đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục nổi cộm. Trong 22 năm, Táo quân trải qua nhiều thay đổi, ghi lại hơi thở thời cuộc bằng lăng kính hài hước, được xem là món ăn tinh thần của hàng triệu khán giả.

Những năm trước, Táo quân ghi hình trong ba ngày, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Êkíp không bán vé do nguồn thu của chương trình đến từ việc bán quảng cáo trên sóng truyền hình. Họ chỉ dành vé mời cho các nghệ sĩ, thành viên đoàn, nhân viên của đơn vị sản xuất. Vì thế, khán giả có nhu cầu chỉ có thể “săn” từ những kênh không chính thức, với giá từ bốn đến 10 triệu đồng một cặp.

