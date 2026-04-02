Đảng ủy xã Lâm Thao sơ kết nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2026

Ngày 2/4, Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026. Đồng chí Nguyễn Quang Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao Nguyễn Quang Anh quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy xã.

Trong quý I, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn, tận dụng tốt các điều kiện, lợi thế để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, toàn xã gieo cấy 262,2ha/256,16ha kế hoạch, đạt 102,36%; trong đó diện tích lúa chất lượng cao đạt 214,2 ha, chiếm 81,69%. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Hoạt động thương mại, dịch vụ được quan tâm khuyến khích phát triển.

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin tiếp tục được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các đai biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ quý II năm 2026, Đảng ủy xã Lâm Thao xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm là giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ lập và quản lý quy hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn.

Cùng với đó, xã tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy xã.

Đinh Vũ