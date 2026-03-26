Đánh đổi sức khỏe và tầm vóc vì trào lưu nghiện trà sữa ở lứa tuổi học đường

Hình ảnh học sinh xếp hàng mua trà sữa trước cổng trường đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Thức uống ngọt ngào này tuy là sở thích và thói quen giao tiếp của giới trẻ nhưng lại đang âm thầm mang đến những rủi ro sức khỏe khôn lường đe dọa trực tiếp tới thế hệ tương lai trong giai đoạn phát triển vàng.

Trong những năm gần đây, trà sữa và các loại nước ngọt có gas đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của học sinh, sinh viên. Tuổi teen là giai đoạn phát triển mạnh mẽ về thể chất và tâm lý. Các em ưa thích vị ngọt, thích thể hiện bản thân và rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè cũng như các trào lưu trên mạng xã hội.

Trà sữa giờ đây không chỉ đơn thuần là một thức uống giải khát. Cầm trên tay một ly trà sữa trân châu thương hiệu nổi tiếng đã trở thành cách để giới trẻ tụ tập, hẹn hò và thể hiện phong cách sống trên mạng xã hội. Sự bùng nổ của các chuỗi cửa hàng với hàng trăm hương vị bắt mắt càng làm cho sức hút của loại đồ uống này trở nên khó cưỡng đối với lứa tuổi học đường

Gánh nặng năng lượng rỗng và nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Bên dưới lớp bọt kem hấp dẫn và những viên trân châu dai giòn là một bảng thành phần dinh dưỡng đáng báo động. Đánh giá về tác động của loại thức uống này, ThS BS Phạm Thị Thanh Huyền (Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: phần lớn các loại trà sữa hiện nay chứa một lượng đường tinh luyện khổng lồ, vượt xa mức khuyến nghị hàng ngày dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Việc dung nạp quá nhiều đường tự do trong một thời gian ngắn khiến lượng đường trong máu tăng vọt, kéo theo nguy cơ kháng insulin và tích tụ mỡ thừa.

Thêm vào đó, vị béo ngậy đặc trưng của trà sữa thường không đến từ sữa tươi nguyên chất mà xuất phát từ các loại kem béo thực vật. Đây là nguồn chứa axit béo chuyển hóa có hại, không chỉ gây thừa cân béo phì mà còn âm thầm tàn phá sức khỏe tim mạch ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi cơ thể nạp đầy những mức năng lượng rỗng này, trẻ sẽ có cảm giác no giả, dẫn đến việc bỏ bữa chính và thiếu hụt trầm trọng các vi chất thiết yếu cho quá trình tăng trưởng chiều cao và hoàn thiện não bộ.

Chìa khóa vàng từ sự phối hợp gia đình và nhà trường

Việc cấm đoán giới trẻ hoàn toàn không tiếp xúc với trà sữa là một điều gần như bất khả thi trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe học đường, sự can thiệp từ góc độ giáo dục là vô cùng cấp thiết.

Caffein trong trà và chất béo trong sữa hoặc kem béo thực vật cũng tham gia vào quá trình gây “nghiện”.

Trao đổi về giải pháp, bác sĩ Huyền nhấn mạnh rằng giáo dục dinh dưỡng sớm chính là nền tảng cốt lõi. Sự thực hành dinh dưỡng gương mẫu của cha mẹ tại gia đình, kết hợp với định hướng đúng đắn của nhà trường và cộng đồng là chiếc chìa khóa vạn năng giúp thế hệ trẻ duy trì thói quen ăn uống cân bằng, lành mạnh.

Thay vì để trẻ tự do tiêu thụ thức ăn nhanh ngoài cổng trường, phụ huynh cần hướng dẫn con cách đọc nhãn thực phẩm, giúp con hiểu rõ lượng đường mình đang nạp vào cơ thể mỗi ngày. Về phía nhà trường, việc tăng cường các tiết học ngoại khóa về dinh dưỡng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ danh mục đồ uống bán trong căng tin sẽ góp phần tạo ra một màng lọc an toàn cho sức khỏe của học sinh.

Trà sữa có thể mang lại niềm vui tức thời, nhưng sức khỏe và tầm vóc của giới trẻ mới là giá trị bền vững cần được bảo vệ. Bằng sự chung tay của gia đình và nhà trường, chúng ta hoàn toàn có thể giúp các em vượt qua những cám dỗ ngọt ngào, hướng tới một lối sống khoa học và một tương lai khỏe mạnh, năng động.

Theo suckhoedoisong.vn