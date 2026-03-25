Đánh giá thực trạng và bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại các xã vùng Mai Châu

Ngày 25/3, tại hội trường UBND xã Mai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị làm việc với UBND các xã khu vực Mai Châu nhằm đánh giá thực trạng và bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Theo báo cáo, các xã vùng Mai Châu hiện có 45 đơn vị trường học ở các cấp, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 57,1%. Những năm gần đây, công tác giáo dục được triển khai đúng quy định; mạng lưới trường lớp từng bước được củng cố; chất lượng dạy và học có chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân về vai trò của giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh ra lớp được duy trì ổn định; nhiều địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về thực trạng, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực này vẫn còn không ít khó khăn. Quy mô trường lớp còn nhỏ lẻ, phân tán, nhiều điểm trường lẻ gây khó khăn cho công tác quản lý và tổ chức dạy học. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các cấp học, môn học vẫn tồn tại. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng quà cho các trường trên địa bàn khu vực Mai Châu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp; rà soát, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã vùng Mai Châu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất học sinh; chú trọng hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; từng bước sắp xếp, xóa các điểm trường lẻ không còn phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc tại các trường học trên địa bàn xã Pà Cò.

Khà Thị Hiếu – Lò Văn Nam (xã Mai Châu)


